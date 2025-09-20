Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві

Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві

Адріана Муллаянова
20 вересня, 2025 субота
21:30
Суспільство Віктор Ющенко

На початку Незалежності сучасна національна свідомість дозволила б Україні уникнути багатьох проблем 1991 року та рухатися економічно на рівні Східної Європи

Зміст

З такою заявою виступив президент України у 2005-2010 роках  Віктор Ющенко в інтерв'ю "Апострофу", що вийшло 20 вересня 2025 року.

За 300 років московської окупації Україна втратила частину національної самосвідомості та єдності. За словами експрезидента, через східноукраїнське походження у студентські роки його часто ідентифікували як "москаля". "Пам'ятаю, як вчився в Тернопільському університеті і у спину мене називали москалем, тому що я із Хоружівки. А якщо хтось казав, що родом із лівого берега Дніпра, то його точно вважали москалем", — пригадує Ющенко.

Натомість під час війни з РФ усі внутрішні розбіжності було подолано й тепер усі українці, як висловився третій президент, є бандерівцями.

Читайте також: Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву

За оцінкою Ющенка, на сьогоднішній день 42–45 мільйонів українців усвідомлюють себе як націю. "Нарешті ми пізнали правильний зміст національної єдності. Незважаючи на те, що я фінансист, скажу, що за 34 роки найбільшу справу, яку ми зробили — це національну", — зазначив він.

Віктор Ющенко додав, що якби у 1991 році українці мали теперішню єдність і політичне усвідомлення, "ми б були (економічно - ред.) біля поляків, не відставали б від литовців по динаміках та інших процесах", і це дало б можливість легше інтегруватися до ЄС.

Теги:
Новини
Україна
Віктор Ющенко
Війна з Росією
