Жадан отримав першу зарплатню у війську і зізнався, на що її витратив
З кого братиме приклад ваша дитина? Сухопутні війська України випустили ролик
Бути прикладом для своєї дитини — просто. Достатньо не стояти осторонь. Батьки, які стали на захист України, - приклад сміливості для сучасних українських дітей
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Відповідний ролик з'явився нв YouTube-сторінці Сухопутних військ України.
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