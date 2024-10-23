З тимчасово окупованих територій повернули ще шість дітей

Про це повідомили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні ще шість українських дітей разом зі своїми мамами повернулися з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим у рамках ініціативи Президента України BringKidsBack", - зазначив Андрій Єрмак.

Повідомляється, що це діти, віком від 3 до 17 років.

"Сім’ї на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України", - розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, діти були змушені відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний російською пропагандою.

"Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на "підвали" за надуманими статтями", - додав омбудсмен.

Як повідомив керівник Офісу президента, одна з родин була змушена переховуватись, аби уникнути примусу дитини відвідувати російську школу.

"Вони жили в постійному страху бути викритими, що могло призвести до вилучення дитини або незаконного арешту батьків. Дитина продовжувала навчатися в українській школі онлайн", - додав він.

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубінець, його представники в Івано-Франківській, Черкаській, Львівській та Житомирській областях долучилися до роботи з родинами задля їхньої реінтеграції за новим місцем проживання.

"Сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.