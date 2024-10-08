З окупації вдалося повернути сімох дітей

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що на підконтрольну Україні територію повернули 4 родини в межах затвердженого плану дій президента Bring Kids Back UA.

"На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку", - написав Лубінець.

Омбудсмен додав, що українців з ТОТ зустріли його представники в регіонах, аби допомогти їм із закриттям першочергових потреб.

"Насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців", - запевнив Лубінець.