З окупації вдалося повернути сімох дітей
Україна повернула сімох дітей із тимчасово окупованих територій Херсонщини, Луганщини й Запоріжжя
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що на підконтрольну Україні територію повернули 4 родини в межах затвердженого плану дій президента Bring Kids Back UA.
"На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку", - написав Лубінець.
Омбудсмен додав, що українців з ТОТ зустріли його представники в регіонах, аби допомогти їм із закриттям першочергових потреб.
"Насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців", - запевнив Лубінець.
- 2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму на підконтрольну територію України вдалося повернути ще сімох дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.75
- Актуальне
- Важливе