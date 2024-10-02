З ТОТ Херсонщини та Криму додому повернули 7 дітей

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед дітей, яких вдалося повернути - трирічна Аня, яку кадирівці погрожували відібрати в її матері Марини. За словами Кулеби, жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами. Попри переслідування Марині вдалося виїхати разом із донькою.

Також повернутися на підконтрольну території України вдалося Людмилі та її 14-річному сину Єгору. Як зазначив Кулеба, окупанти постійно погрожували жінці порвати український паспорт і вбити її.

"Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, адже боялася, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації Єгор замкнувся в собі, не охоче йде на контакт. Та головне - родина зараз в безпеці, й вже отримує необхідну допомогу від Save Ukraine для відновлення", - додав керівник організації.

За його словами, загалом з окупованих територій вдалося повернути 508 дітей, з них 115 - це діти-сироти.