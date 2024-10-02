З ТОТ Херсонщини та Криму додому повернули 7 дітей
З тимчасово окупованих територій Херсонщини та Криму на підконтрольну територію України вдалося повернути ще сім дітей
Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.
Серед дітей, яких вдалося повернути - трирічна Аня, яку кадирівці погрожували відібрати в її матері Марини. За словами Кулеби, жінку змушували оформляти російські документи, кілька разів забирали на допити й забороняли користуватися соцмережами. Попри переслідування Марині вдалося виїхати разом із донькою.
Також повернутися на підконтрольну території України вдалося Людмилі та її 14-річному сину Єгору. Як зазначив Кулеба, окупанти постійно погрожували жінці порвати український паспорт і вбити її.
"Жінка довго вагалася виїжджати з окупації, адже боялася, що на кордоні можуть відібрати сина. Після окупації Єгор замкнувся в собі, не охоче йде на контакт. Та головне - родина зараз в безпеці, й вже отримує необхідну допомогу від Save Ukraine для відновлення", - додав керівник організації.
За його словами, загалом з окупованих територій вдалося повернути 508 дітей, з них 115 - це діти-сироти.
- 30 вересня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути трьох українських дітей та їхню маму, якій росіяни погрожували відібрати дітей
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