За тиждень на ГРВІ, грип та коронавірус захворіло понад 110 тисяч українців
За минулий тиждень в Україні зафіксували понад 110 тисяч хворих на ГРВІ, грип та COVID-19. Епідемічний поріг перевищено лише в одній області
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Зазначається, що у період з 28 жовтня до 3 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 110 944 українців, із них 64 997 — діти. Зокрема, 2560 пацієнтів потребували спеціалізованої меддопомоги у лікарні, половина серед госпіталізованих, тобто 1504 - діти.
У відомстві додають, що наразі перевищення епідпорогу низького рівня зареєстровано лише в Тернопільській області.
За даними МОЗ, протягом тижня у 997 пацієнтів медики підтвердили діагноз COVID-19, госпіталізовані з ускладненнями 234 пацієнти, зокрема 26 дітей. Найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Черкаській та Полтавській областях.
Загалом від початку епідсезону, тобто з 30 вересня, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіла 587 751 людина. Серед них діагноз COVID-19 підтвердився у 10 261 випадку. За цей час зареєстровано 37 летальних випадків унаслідок ускладнення коронавірусної інфекції.
В МОЗ нагадали, що найдієвішою профілактикою грипу та COVID-19 є щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику.
"Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом", - наголосили у Міністерстві.
Нещодавно в Івано-Франківській області попередили про збільшення ризику пташиного грипу.
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