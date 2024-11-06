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За тиждень на ГРВІ, грип та коронавірус захворіло понад 110 тисяч українців

Світлана Кравченко
6 листопада, 2024 середа
11:50
Суспільство грип

За минулий тиждень в Україні зафіксували понад 110 тисяч хворих на ГРВІ, грип та COVID-19. Епідемічний поріг перевищено лише в одній області

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зазначається, що у період з 28 жовтня до 3 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 110 944 українців, із них 64 997 — діти. Зокрема, 2560 пацієнтів потребували спеціалізованої меддопомоги у лікарні, половина серед госпіталізованих, тобто 1504 - діти. 

У відомстві додають, що наразі перевищення епідпорогу низького рівня зареєстровано лише в Тернопільській області.

За даними МОЗ, протягом тижня у 997 пацієнтів медики підтвердили діагноз COVID-19, госпіталізовані з ускладненнями 234 пацієнти, зокрема 26 дітей. Найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Черкаській та Полтавській областях.

Загалом від початку епідсезону, тобто з 30 вересня, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіла 587 751 людина. Серед них діагноз COVID-19 підтвердився у 10 261 випадку. За цей час зареєстровано 37 летальних випадків унаслідок ускладнення коронавірусної інфекції.

В МОЗ нагадали, що найдієвішою профілактикою грипу та COVID-19 є щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. 

"Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом", - наголосили у Міністерстві.

  • Нещодавно в Івано-Франківській області попередили про збільшення ризику пташиного грипу.


     
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
грип
COVID-19
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