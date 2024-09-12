За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії
Протягом трьох днів від початку роботи сервісу онлайн-шлюбів у застосунку "Дія" користувачі зробили більш ніж 400 тисяч пропозицій одружитися
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, лише за перші 24 години було заброньовано дати шлюбів на 2 місяці вперед.
За перші ж три дні роботи послуги користувачі зробили 416 133 пропозиції укласти шлюб. Утім позитивних відповідей лише 49 282.
Федоров також розповів, що заяви про шлюб подали 1247 пар. А від запуску бета-версії 197 пар уже одружилися.
"Цифровізація не лише спрощує життя, а й допомагає створювати сім’ї", - резюмував міністр цифрової трансформації.
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