За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, лише за перші 24 години було заброньовано дати шлюбів на 2 місяці вперед.

За перші ж три дні роботи послуги користувачі зробили 416 133 пропозиції укласти шлюб. Утім позитивних відповідей лише 49 282.

Федоров також розповів, що заяви про шлюб подали 1247 пар. А від запуску бета-версії 197 пар уже одружилися.

"Цифровізація не лише спрощує життя, а й допомагає створювати сім’ї", - резюмував міністр цифрової трансформації.