Забруднення Десни дісталося Київщини: що це означає

Про це повідомив заступник голови Держводагенства Ігор Гопчак, передає РБК-Україна.

"Забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни", - зазначив він.

За його словами, найбільша концентрація забруднення все ж залишається в Чернігівській області, зокрема, між селами Остер та Максим.

Гопчак додав, що експерти вже зафіксували перші зміни у кольорі та каламутності води в Десні на Київщині.

Він зауважив, що попри це кияни не мають причин турбуватись про якість питної води. "Київводоканал" вживає всіх необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню забрудненої води в домівки.

"У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто "Київводоканал" може прибрати й запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", - підсумував заступник голови Держводагенства.