Забруднення Десни дісталося Київщини: що це означає
За даними Державного агентства водних ресурсів України, забруднення річки Десни, що розпочалося на Чернігівщині, досягло Київщини. Станом на 15 вересня, пляма забруднення була зафіксована між селами Літки та Рожни
Про це повідомив заступник голови Держводагенства Ігор Гопчак, передає РБК-Україна.
"Забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни", - зазначив він.
За його словами, найбільша концентрація забруднення все ж залишається в Чернігівській області, зокрема, між селами Остер та Максим.
Гопчак додав, що експерти вже зафіксували перші зміни у кольорі та каламутності води в Десні на Київщині.
Він зауважив, що попри це кияни не мають причин турбуватись про якість питної води. "Київводоканал" вживає всіх необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню забрудненої води в домівки.
"У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто "Київводоканал" може прибрати й запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", - підсумував заступник голови Держводагенства.
- За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях.
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- 13 вересня начальник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області Жук Сергій Жук повідомив, що потік забруднених речовин у річку Сейм припинився.
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