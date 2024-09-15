Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Забруднення Десни дісталося Київщини: що це означає

Забруднення Десни дісталося Київщини: що це означає

Марія Науменко
15 вересня, 2024 неділя
18:26
Суспільство Десна

За даними Державного агентства водних ресурсів України, забруднення річки Десни, що розпочалося на Чернігівщині, досягло Київщини. Станом на 15 вересня, пляма забруднення була зафіксована між селами Літки та Рожни

Зміст

Про це повідомив заступник голови Держводагенства Ігор Гопчак, передає РБК-Україна.

"Забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни", - зазначив він.

За його словами, найбільша концентрація забруднення все ж залишається в Чернігівській області, зокрема, між селами Остер та Максим.

Гопчак додав, що експерти вже зафіксували перші зміни у кольорі та каламутності води в Десні на Київщині.

Він зауважив, що попри це кияни не мають причин турбуватись про якість питної води. "Київводоканал" вживає всіх необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню забрудненої води в домівки.

"У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто "Київводоканал" може прибрати й запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", - підсумував заступник голови Держводагенства.

  • За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях.
  • 11 вересня очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук повідомила, що сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн. Наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною
  • 13 вересня начальник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області Жук Сергій Жук повідомив, що потік забруднених речовин у річку Сейм припинився.

Теги:
Україна
екологія
Київщина
Чернігівщина
екологічна катастрофа
Читайте також:
Ердоган переговори
Автор Тетяна Нижник
12 вересня, 2024 четвер
"Путін проситиме про переговори": дипломат Безсмертний назвав фактори
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Одещина, ракетний удар
Автор Влад Дідусь
14 вересня, 2024 субота
Росія вдарила по передмістю Одеси забороненою зброєю. Загинула подружня пара
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
15 вересня
18:34
Оновлено
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові
Росіяни вдарили шістьма КАБами по Харкову та району: горить багатоповерхівка, 44 людини поранені, 14 з них ушпиталено
18:28
Андрій Деркач
Екснардеп від ПР, спонсор УПЦ МП, сват Литвина: Андрій Деркач став російським сенатором від Астраханської області
18:14
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації
18:01
OPINION
І знову про російські ядерні випробування
17:43
терористи ХАМАС
ХАМАС заявив, що має достатньо ресурсів, аби продовжувати війну з Ізраїлем
17:32
Інтерв’ю
путін
Зараз старий план Кремля не працює, а нового ще нема, - російський опозиційний експерт Морозов
17:22
Наслідки російської атаки по Сумщині
Протягом доби на Сумщині армія РФ поранила двох жителів прикордоння
16:51
Аналітика
ракети великої дальності ATACMS
Удари по РФ західною зброєю: коли партнери можуть дати дозвіл та чим битиме Україна
16:50
Оновлено
повінь у Туреччині
Шторм "Борис" у Центральній Європі: у Чехії вода почала зносити будинки, Румунія, Австрія та Польща повідомляють про смерті унаслідок повені
16:35
Ексклюзив
Конгрес США
"Гроші точно не пропадуть": професор Айзенберг про $5,8 млрд, передачу яких Конгрес США має ухвалити до 30 вересня
16:29
повістка
В Україні автоматизують повістки: усі подробиці
16:20
Оновлено
Росіяни вбили трьох людей поблизу Гуляйполя
Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох аграріїв: у Нацполіції розповіли подробиці
16:09
OPINION
Новий підхід до історії: Територія не є субʼєктом історичного процесу, лише його ареною
16:08
Оновлено
"Ворскла" - "Рух" 0:0 (15.09.2024)
"Ворскла" розійшлася миром з "Рухом". Розклад і результати 6-го туру УПЛ
16:05
Прапор США
США несподівано відправили свої війська на Аляску: у чому причина
15:35
Підготовка мобілізованих: термін БЗВП подовжать, з'явиться Школа інструкторів
15:07
Оновлено
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Північ Донеччини знеструмлено. ЗМІ кажуть про удар по Слов'янській ТЕС
14:31
Окупанти на Донеччині
Партизани виявили командний пункт росіян поблизу Маріуполя
14:28
НАТО, Трамп
Трамп заявив, що може завершити війну в Україні за допомогою "сили та мудрості"
14:09
Командир загону "Ахмат" Рамзана Кадирова Апті Алаудінов
Командир "Ахмата" Алаудінов заявив, що не витягуватиме кадировців з полону. Лише важко поранених
14:02
OPINION
Сергій Руденко
Творці путінських ілюзій мають відповісти як воєнні злочинці
13:59
підземна школа у Харкові
На Харківщині триває будівництво 6 підземних шкіл, розробляють проєкти ще 16
13:32
На території окупованої ЗАЕС перебувають до 1300 росгвардійців, - ЦНС
13:27
Режисер та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв отримав звання "Заслужений діяч мистецтв"
13:16
Одесу накрила злива: вулиці підтоплені, ускладнено автомобільний рух
12:50
Здійснили перший приватний вихід у відкритий космос: капсула SpaceX з чотирма астронавтами повернулась на Землю
12:43
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
Україна проти будь-якої заморозки війни - в ОПУ спростували публікацію Bild
12:19
Оновлено
Херсон
Росіяни атакували безпілотником Херсон: четверо поранених
12:06
Через повені залізниці Польщі та Чехії тимчасово скасували низку рейсів до України
12:01
OPINION
Тільки "добрим словом і пістолетом"...
11:55
Ексклюзив
українські біженці в ЄС
Влада не зможе повертати українців з Європи силоміць, - політолог Бобиренко
11:51
Хусити
Єменські хусити випустили ракету по центральній частині Ізраїлю
11:44
Україна-Польща
У Польщі проживають 300 тис. українців призовного віку
11:21
Іран Росія
Британія і США занепокоєні обміном зброї та ядерними технологіями між РФ та Іраном, - Bloomberg
11:15
Миколаївська область
Окупанти зранку обстріляли авто й мікроавтобус на Миколаївщині: двоє людей постраждали
10:36
ракета Storm Shadow
Британські ексурядовці закликали прем'єра Стармера дозволити Україні бити Storm Shadow вглиб РФ навіть без підтримки США
10:23
США Україна
Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня
10:15
Ексклюзив
У ВМС ЗСУ повідомили, що росіяни будуть збільшувати логістичне навантаження на Кримський міст
10:03
OPINION
Чи потрібне Міністерство (не)повернення українців
09:55
ракета Х-59
За тиждень Росія атакувала Україну майже 300 безпілотниками і понад 800 КАБами, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV