Забруднення річки Сейм припинилось, - начальник Держекоінспекції у Чернігівській області Жук
Начальник Державної екологічної інспекції у Чернігівській області Жук Сергій Жук повідомив, що потік забруднених речовин у річку Сейм припинився
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Можу доповісти, що станом на сьогодні забруднення річки Сейм припинилось. У річки значно покращився стан води. Ми можемо припускати, що потік забруднених речовин у річку Сейм зупинився. Річка поступово очищається, а показники кисню прийшли в норму. Спостерігається певний осад на дні річки, втім, всі показники якості води знаходяться в межах норми", - розповів Жук.
Також він розповів, що забруднення річкою Десна рухається у бік Києва.
"Забруднення продовжує рухатись річкою Десна. Пік забруднення цієї річки пройшов по території Чернігова й спускається в бік Києва. Наразі можна припустити, що пікове забруднення річки Десна знаходиться біля населеного пункту Шестовиця, за 15-20 км від Чернігова, й рухається в бік Києва. Перші ознаки забруднення можемо спостерігати біля населеного пункту Остер, яке знаходиться за 20-25 км від Київської області", - додав він.
- За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях.
- 11 вересня очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук повідомила, що сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн. Наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною
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