Забруднення річки Сейм припинилось, - начальник Держекоінспекції у Чернігівській області Жук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можу доповісти, що станом на сьогодні забруднення річки Сейм припинилось. У річки значно покращився стан води. Ми можемо припускати, що потік забруднених речовин у річку Сейм зупинився. Річка поступово очищається, а показники кисню прийшли в норму. Спостерігається певний осад на дні річки, втім, всі показники якості води знаходяться в межах норми", - розповів Жук.

Також він розповів, що забруднення річкою Десна рухається у бік Києва.

"Забруднення продовжує рухатись річкою Десна. Пік забруднення цієї річки пройшов по території Чернігова й спускається в бік Києва. Наразі можна припустити, що пікове забруднення річки Десна знаходиться біля населеного пункту Шестовиця, за 15-20 км від Чернігова, й рухається в бік Києва. Перші ознаки забруднення можемо спостерігати біля населеного пункту Остер, яке знаходиться за 20-25 км від Київської області", - додав він.