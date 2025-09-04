Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Загадкова реліквія, яка береже від вогню: історія ікони Божої Матері "Неопалима Купина"
Загадкова реліквія, яка береже від вогню: історія ікони Божої Матері "Неопалима Купина"

Тетяна Яворська
4 вересня, 2025 четвер
07:23
Суспільство

Одна з найкрасивіших ікон, яка набула значного поширення серед українців, є символом захисту та духовної підтримки для працівників ДСНС – "Неопалима Купина"

Зміст

Еспресо розповідає про історію ікони та що означає зображення на ній.

День вшанування ікони Божої Матері "Неопалима Купина" – 4 вересня. Її з давніх-давен вважали захисницею від пожеж та стихійних лих.

Походження ікони "Неопалима Купина"

Походження традиційного зображення Богородиці "Неопалимої Купини", яке є одним із найпопулярніших у православному сакральному мистецтві, не з'ясоване. Появу сюжету ікони нерідко пов'язують із монастирем святої Катерини біля гори Синай, при якому була каплиця на честь Неопалимої Купини. Однак який вигляд мали перші ікони Богородиці "Неопалимої Купини" достеменно не відомо.

Дослідники припускають, що в своєму класичному вигляді "Неопалима Купина" сформувалася близько середини XVI ст., а у XVII ст. образ уже був відомий на Чернігівщині.

До речі, назву "Неопалима Купина" мають дві ікони. Крім традиційної, існує ще "Неопалима Купина Старозавітна"  –  сюжет, який вважається рідкісним у православній традиції. На ній пророк Мойсей із вівцями, які стоять обабіч палаючого куща або розлогого дерева. Ікона ця має західне походження. Її протографом є робота французького художника XV ст. Ніколя Фромана, написана в 1475 році для собору Святого Спасителя в місті Екс-ан-Прованс.

За переказами, перша ікона Божої Матері "Неопалима Купина" була написана на скелі в Єрусалимській пустелі. Майстер поєднав у роботі сюжети Старого й Нового Завітів - адже Господь явився Мойсею на вершині Синай у вигляді палаючого, але не згораючого куща. Вчені переконані, що подібна рослина і справді існувала.

"Неопалима купина (друга назва - ясенець) належить до класу рутових. Незвичайні властивості рослини пояснюються особливою будовою його листя і гілок - вони покриті бруньками, з яких постійно виділяється летка олія. У суху і безвітряну погоду ця речовина займається, як тільки до куща підносять вогонь. При цьому полум'я струмує по всій довжині пагона, не завдаючи ніякої шкоди".

На півострові Синай є лише один екземпляр чудесного чагарнику. У 324 р. імператриця Олена (свята,  мати Костянтина Великого) наказала збудувати навколо нього каплицю, вівтар якої знаходиться прямо над корінням купини. Сам кущ пересадили на її подвір'я.

Як писав владика Богдан Дзюрах, член Синоду УГКЦ, перед цією іконою віруючі люди з давніх-давен молилися про захист від пожежі, від вогню, від ураження блискавкою і в часах воєнного лихоліття.

"А ще — історію нашого народу не раз порівнюють з неопалимою купиною: народ, звертаючись до Бога, поклоняючись Йому у вірі і служачи Йому в любові, не раз зазнавав великих випробувань, які вогнем переслідувань і утисків огортали його національне буття. І все ж сила Божа довершувала на нас велике чудо: народ жив і підіймався із руїн. Так було вже не раз в історії, так буде і цього разу. Хоч ми огорнені вогнем війни і ненависті нашого безжалісного ворога, сила Святого Духа, яку ми безнастанно призиваємо в молитві і яка діє в наших захисниках, подолає усі його потуги і визволить народ до оновленого буття у Христі Ісусі — за молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці — Неопалимої купини", - зазначав владика Дзюрах.

 

фото: uk.wikipedia

 

Який вигляд має ікона "Неопалима Купина"

Діва Марія з Немовлям зображується всередині стилізованої восьмикутної зірки. Однією рукою вона тримає маленького Ісуса, в іншій так звану "драбину Якова", що символізує поєднання земного і небесного начал.

Зірка символізує власне "неопалиму купину", або ж кущ терену, який горів і не згорав.  Найчастіше зірку зображають у вигляді двох перехрещених ромбів червоного  і зеленого кольорів. Трапляються й одноколірні – червоні чи золоті.

У кутках зірки зображуються символи чотирьох євангелістів  –  Орел (Іван), Телець (Лука), Лев (Марко), Ангел (Матвій). Часто загальну картину доповнюють ангели. Кількість їх і місце розташування майстер може визначати довільно.

Поступово вигляд реліквій змінювався. Сучасні православні ікони відрізняються більш складною богословською інтерпретацією - на них Діва Марія втілена в образі Нареченої Ненареченої, що невинно зачала від Святого Духа. Вона осінена божественним світлом, що спалює всю нечисть, гріхи та пороки. Це полум'я – символ душевної й тілесної непорочності Богородиці, що зберігається Нею до самого успіння.

  • драбина - це прообраз шляху, який веде від землі (матеріального світу) до святих Небес, що з'явився у видінні св. Якова
  • камінь, або палаюче вугілля - знак земної природи людини, його гріховності та схильності до спокус;
  • храм - образ Небесного Єрусалима, Господнього будинку, а також церкви як земної оселі Ісуса;
  • палаючий кущ уособлює видіння котре явилося Мойсею.

У столиці церква ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" є на вулиця Героїв Полку "Азов", 6-а.

Також у Черкасах є храм ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина", який цьогоріч перейшов до ПЦУ.

