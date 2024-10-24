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Ексклюзив

Законом на сьогодні не передбачено, що травма може бути причиною отримання військовими інвалідності, - правозахисниця Денісова

Марина Клюєва
24 жовтня, 2024 четвер
12:53
Суспільство ЗСУ

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла про труднощі з отриманням військовими статусу особи з інвалідністю внаслідок війни через травми

Зміст

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Сьогодні це дуже складно зробити:  оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни після отримання відповідних поранень або скористатися пільгами членів сімей загиблих захисників та захисниць. На сьогодні для того, щоб це зробити, потрібно встановити причинний зв’язок між отриманим пораненням і тим, як воно було отримане: або при захисті батьківщини, або при виконанні обов’язків військової служби, або при проходженні військової служби. Саме таким документом, який підтверджує це, є довідка про обставини травми, в дужках “поранення, контузії, каліцтва”. А законом на сьогоднішній день не передбачено, що травма може бути причиною отримання інвалідності внаслідок війни або загибелі. Є тільки поранення, каліцтво, захворювання і контузія - все, тільки чотири обставини", - зазначила вона.

Людмила Денісова зазначила, що відповідні зміни до закону у Верховній Раді прийняли 8 жовтня, але вони очікують на підпис президента України.

"Це має значення і для того, яка одноразова грошова допомога буде виплачена, якщо буде підстава на інвалідність або на часткову втрату працездатності. Тому цю колізію вже потрібно було  давно вирішити законодавцям, і нарешті 8 жовтня народні депутати прийняли зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Внесли такі зміни, що саме тепер травма, яка стала причиною інвалідності або загибелі визначена підставою для отримання статусу або інвалідності, або уже членів сімей захисника, який загинув", - розповіла правозахисниця. 

  • 24 вересня Кабінет міністрів України затвердив новий розмір одноразової грошової допомоги в разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
ЗСУ загиблі
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