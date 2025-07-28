"Законопроєкт про повоєнні вибори потрібно писати зараз": голова КВУ припустив, чому цього не відбувається

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"В будь-який момент може бути прийнято політичне рішення про проведення виборів, прийняте українським парламентом, це може бути будь-коли. Нам зараз потрібно готуватись до повоєнних виборів, тобто думати про те, як голосувати громадянам України за кордоном, думати про те, як реалізувати виборче право військовим, яка виборча модель, яка виборча система більш важлива для України. І це не просто, знаєте, група юристів сіла і написали законопроєкт", - сказав він.

На думку експерта, це питання, які потрібно вивчати, впроваджувати, проводити експерименти.

"Для нас повоєнні вибори дуже важливі. І тому я прихильник того, що закон потрібно писати зараз. І на його підготовку, потрібно приблизно піврічний період часу. Його б можна було підготувати. Якісний, виписаний, чіткий, максимально врахувати всі проблеми", - сказав Кошель.

Він висловив думку, чому не пишеться та не готується закон.

"Тому що, я думаю, що в останній момент, відповідно до опитувань, до політичних загроз, до нових політичних опонентів, буде виписуватися законодавство більш зручне. І законодавство, яке може частково зменшити можливості, шанси для ведення виборчої кампанії для нових політичних сил - саме з військового середовища. Тому ми побачимо такі достатньо неприємні законодавчі зміни", - підсумував очільник КВУ.