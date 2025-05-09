Залишалася єдиною жителькою вулиці: із Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками

Про це повідомила Національна поліція.

"Галина Олександрівна залишалась єдиною мешканкою на своїй вулиці — серед зруйнованих обстрілами будинків і постійної небезпеки. Жінка, хоча й боялась, але не виїжджала, бо не могла залишити 12 собак, які стали для неї родиною", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що жінку вмовляли евакуюватися без тварин, однак вона не погоджувалася й казала: "Або з усіма, або ніяк".

"Вона телефонувала всім кому могла, з проханням допомоги, та чула відмови. Хтось не мав змоги дібратися в небезпечний район, інші не могли забезпечити перевезення такої кількості тварин. Проте поліцейські "Білого янголу" не залишили жінку в біді. Попри ризики, правоохоронці приїхали до села, і вивезли пані Галину разом з усіма її чотирилапими друзями", - зазначають поліцейські.

Нині пані Галина разом зі своїми улюбленцями перебуває в більш безпечному місці.