Залишалася єдиною жителькою вулиці: із Сумщини евакуювали жінку з 12 собаками
З прикордоння Сумщини евакуювали місцеву жительку з 12 собаками: вона залишалася єдиною мешкати на своїй вулиці
Про це повідомила Національна поліція.
"Галина Олександрівна залишалась єдиною мешканкою на своїй вулиці — серед зруйнованих обстрілами будинків і постійної небезпеки. Жінка, хоча й боялась, але не виїжджала, бо не могла залишити 12 собак, які стали для неї родиною", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що жінку вмовляли евакуюватися без тварин, однак вона не погоджувалася й казала: "Або з усіма, або ніяк".
"Вона телефонувала всім кому могла, з проханням допомоги, та чула відмови. Хтось не мав змоги дібратися в небезпечний район, інші не могли забезпечити перевезення такої кількості тварин. Проте поліцейські "Білого янголу" не залишили жінку в біді. Попри ризики, правоохоронці приїхали до села, і вивезли пані Галину разом з усіма її чотирилапими друзями", - зазначають поліцейські.
Нині пані Галина разом зі своїми улюбленцями перебуває в більш безпечному місці.
- 2 травня Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію усіх дітей з сіл Шахове і Торецьке, які розташовані за 15-20 км від лінії фронту.
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