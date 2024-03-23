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"Залишила дітей у куми і пішла у справах": на Чернігівщині за кілометр від дому поліцейські знайшли 3-річного хлопчика

23 березня, 2024 субота
20:21
Суспільство

На Чернігівщині зник 3-річний хлопчик, якого матір залишила у куми: правоохоронці після ночі пошуків виявили його на сіннику за кілометр від дому

Про це інформує Нацполіція. 

Вказано, що після опівночі до правоохоронців за допомогою звернулася жінка, у якої зник 3-річний син. Вона розповіла, що звечора залишила двох своїх малолітніх дітей у куми та пішла у справах. Близько 22:00 хлопчик прокинувся та пішов з будинку у невідомому напрямку. Дві години дорослі самостійно шукали дитину, однак це не дало результату. 

"Після надходження виклику негайно було піднято по тривозі поліцейських Ніжинського райуправління та Борзнянського відділення поліції, управління превентивної діяльності, відділу ювенальної превенції обласної поліції. Прибув поліцейський кінолог зі службовим собакою. До них долучилися рятувальники ДСНС та численні представники громадськості", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці розповіли, що розподілили територію села та його околиць на умовні сектори і почали їх прочісувати. 

"Не можна було гаяти ані хвилини: адже довкола села – порослі очеретом болота, ліс, поле та річка. Тож усю ніч тривали безперервні пошуки зниклої дитини",– розповіла керівниця ювенальної превенції обласної поліції Оксана Огненко.

Хлопчика вдалося знайти після світанку за кілометр від дому. Правоохоронці почули плач у дворі одного з господарств побачили там дитину. Виявилося, що він зайшов туди через поле і заснув на сіннику. 

"Хлопчик був наляканий, проте цілий та неушкоджений", - наголосили в поліції. 

Дитину передали матері. З нею також провели профілактичну роботу задля недопущення подібних випадків у майбутньому.

  • 23 березня рятувальники знайшли двох дітей, які заблукали у болотах на Львівщині. Оскільки з дітьми був телефонний зв'язок, тож вони змогли пояснити, якою стежкою йшли. 
Теги:
Україна
поліція
Чернігівщина
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