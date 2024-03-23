"Залишила дітей у куми і пішла у справах": на Чернігівщині за кілометр від дому поліцейські знайшли 3-річного хлопчика

Про це інформує Нацполіція.

Вказано, що після опівночі до правоохоронців за допомогою звернулася жінка, у якої зник 3-річний син. Вона розповіла, що звечора залишила двох своїх малолітніх дітей у куми та пішла у справах. Близько 22:00 хлопчик прокинувся та пішов з будинку у невідомому напрямку. Дві години дорослі самостійно шукали дитину, однак це не дало результату.

"Після надходження виклику негайно було піднято по тривозі поліцейських Ніжинського райуправління та Борзнянського відділення поліції, управління превентивної діяльності, відділу ювенальної превенції обласної поліції. Прибув поліцейський кінолог зі службовим собакою. До них долучилися рятувальники ДСНС та численні представники громадськості", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що розподілили територію села та його околиць на умовні сектори і почали їх прочісувати.

"Не можна було гаяти ані хвилини: адже довкола села – порослі очеретом болота, ліс, поле та річка. Тож усю ніч тривали безперервні пошуки зниклої дитини",– розповіла керівниця ювенальної превенції обласної поліції Оксана Огненко.

Хлопчика вдалося знайти після світанку за кілометр від дому. Правоохоронці почули плач у дворі одного з господарств побачили там дитину. Виявилося, що він зайшов туди через поле і заснув на сіннику.

"Хлопчик був наляканий, проте цілий та неушкоджений", - наголосили в поліції.

Дитину передали матері. З нею також провели профілактичну роботу задля недопущення подібних випадків у майбутньому.