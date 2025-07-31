Залужний чудово адаптувався в роль дипломата, - експертка Ключковська

Таку думку в етері Еспресо висловила консультантка зі стратегічних комунікацій Ярина Ключковська.

"Образ Залужний - дипломат для нас зовсім новий. Для нього теж цей образ новий. Він довго вростав в цю роль і йому було зовсім незвично. Це накладало на нього інші обмеження й вимоги. Залужному потрібно було говорити з іншими людьми, іншою мовою в прямому сенсі, оскільки, він мав володіти англійською мовою, щоб виконувати свою роботу дипломата у Великій Британії. Фото з Vogue, як на мене, вказують на те, що в цю роль він зміг адаптуватись зі рік. Він звикся і вміє використовувати новий майданчик для своїх цілей, які в нього завжди більші, ніж його безпосередня роль", - пояснила Ключковська.

Експертка наголосила, що коли довіра українського суспільства до Залужного почала зашкалювати, то для провладних політиків він став політичним опонентом.

"Фактично, український традиційний політикум сьогодні обрав Залужного своїм опонентом, якого до цього, ймовірно, навіть не було політичних амбіцій. Він кадровий військовий. Втім, коли довіра до нього почала зашкалювати, то для провладних політиків він став політичним опонентом і вони самі його наділили політичною частиною його образу. Здається Залужний перестав цуратись політичної складової свого образу. Він працює з нею і навіть якщо в нього не буде політичних кроків, то принаймні він буде до цього готовий", - підсумувала вона.