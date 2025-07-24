Залужний: війна з РФ може тривати до 2034 року, якщо Україна не змінить стратегію захисту
Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що війна з РФ може тривати ще десятиліття, якщо Київ не змінить стратегію захисту
Про це він розповів в інтервʼю LB.ua.
"Україна вступила в нову фазу війни і якщо не подбаємо про довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Якщо Україна не змінить стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 2034 року", – сказав Залужний.
За його словами, російська армія змінила свої підходи до ведення бойових дій та нині використовує тактику знекровлення українських військових та цивільних.
Ексголовком резюмував: на лінії фронту зараз є позиції "не для прориву, а для знищення".
- Раніше Залужний заявив, що враховуючи ресурси Росії, Україні не слід покладати великі надії на повернення до кордонів 1991 чи 2022 року.
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