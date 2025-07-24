Залужний: війна з РФ може тривати до 2034 року, якщо Україна не змінить стратегію захисту

Про це він розповів в інтервʼю LB.ua.

"Україна вступила в нову фазу війни і якщо не подбаємо про довгостроковий захист, збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Якщо Україна не змінить стратегію захисту й підходи до мобілізації ресурсів, війна може тривати до 2034 року", – сказав Залужний.

За його словами, російська армія змінила свої підходи до ведення бойових дій та нині використовує тактику знекровлення українських військових та цивільних.

Ексголовком резюмував: на лінії фронту зараз є позиції "не для прориву, а для знищення".