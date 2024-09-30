Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Замочити" команду Безрукової вигідно багатьом, вона сильно змінила розклад у закупівлях зброї, - громадська радниця Міноборони Ніколаєнко
Ексклюзив

"Замочити" команду Безрукової вигідно багатьом, вона сильно змінила розклад у закупівлях зброї, - громадська радниця Міноборони Ніколаєнко

Тетяна Нижник
30 вересня, 2024 понедiлок
19:06
Суспільство Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, журналістка Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко прокоментувала плани Міноборони об'єднати всі свої агенції в одну за стандартами НАТО

Зміст

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Як сказала пані Безрукова, "замочити" її, її команду було б вигідно дуже багатьом людям. Адже вона дуже сильно змінила розклад сил у міністерстві оборони щодо закупівель зброї. Якщо минулого року більшість імпорту припадала на так званих державних чи приватних спецпортерів, і це було майже 70%, то зараз їх частка знизилась до 18%. Йдеться про мільярди гривень, про сотні мільйонів доларів. Безумовно, що це дуже привабливий ринок, у тому числі з прикидом на майбутні політичні проєкти, тому що люди, які добре заробляють на зброї, могли би фінансувати майбутні політичні сили. І, звісно, що в цій грі не потрібен незалежний гравець, який би контрактував зброю безпосередньо. Тому зараз з’явилась якась божевільна ідея про те, що начебто в межах якогось стратегічного огляду співпраці з НАТО планувалося об’єднання агенцій", - зазначила Ніколаєнко.

За її словами, йдеться лише про стратегічний огляд рекомендацій, це невисокого рівня документ.

"Якщо правильно читати цей текст, то написано, що подібне об’єднання має відбутися лише після завершення воєнного стану. Тому всі ці слова, що це в рамках стратегії НАТО, це просто велика брехня. Стратегія НАТО нічого подібного не передбачає. Вона передбачає розвиток двох агенцій, які би зараз мали наростити свої спроможності і адекватно здійснювати закупівлі, тому що ніхто з країн Європи чи США не мають подібного навантаження, ніхто з них не є воюючою країною. Трохи безглуздо зараз на переправі об’єднувати дві агенці. Ми бачили об’єднання міністерств не раз, і це дуже складний процес. Він жодного разу не дав позитивного результату, і наймовірніше, так і буде з агенціями", - додала вона.

Просувати цю ідею почали з міністерства. Спочатку там говорили про створення трьох агенцій, зауважила Ніколаєнко.

"Це почалося з того, що посли почали запитувати, в тому числі журналістів, громадськість, чому, наприклад, Арсен Жумаділов ходить по посольствах і розповідає, що скоро на базі його "Державного оператора тилу" буде об’єднано дві агенції. З цього, власне кажучи, ми зробили висновок, що ця ідея народилась у міністерстві, а потім її озвучив міністр Умєров. Ще місяць тому в міністерстві говорили про створення трьох агенцій. Якоїсь логіки в тому, щоб спочатку думати запустити третю агенцію, а потім все об’єднувати в одну, я не бачу. Напевно, добре було би, якби міністр комусь пояснив цю чудову логіку, або його заступник, який ймовірно стоїть за всіма цими "геніальними інноваціями". А Безрукова не контрольована багатьма потужними гравцями, вона незалежна, на неї неможливо тиснути, хоча намагаються з усіх боків", - резюмувала вона.

  • Нещодавно Міністр оборони Рустем Умєров заявив про створення об’єднаної агенції з Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу. Він повідомив, що Міноборони має стратегічну мету об'єднати всі свої функціональні агентства відповідно до стандартів НАТО.

  • Згодом Марина Безрукова, очільниця Агенції оборонних закупівель Міноборони заявила про спроби публічно їх "замочити".

Теги:
зброя
Міністерство оборони
НАТО
Рустем Умєров
Читайте також:
Джо Байден
Автор Катерина Ганжа
29 вересня, 2024 неділя
"Україна переможе у цій війні", - президент США Байден
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Автор Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 вересня
19:52
У Держбюджет-2025 пропонують закласти кошти на вирощування бавовни. Її використовують для виробництва пороху
19:23
хмара пилу
Пил з Каспію: МОЗ закликає киян не виходити на вулицю та зачинити вікна
19:21
Україна повернула з окупації трьох дітей та їхню маму
19:18
королева Єлизавета
"Форма раку кісток": Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
19:12
Хусити
США стурбовані намірами РФ постачати ракети єменським хуситам
19:10
на фото співробітник ТЦК, якого правоохоронці викрили на співпраці з ворогом
Правоохоронці на Одещині викрили співробітника ТЦК, який працював на ворога
19:00
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
Кротевич: Апеляційний суд Києва зобов’язав ДБР відкрити справу проти Содоля
18:56
наслідки обстрілу Куп'янська
Ворог атакував FPV-дронами автівку й зупинку громадського транспорту в Куп'янську: є загиблий
18:44
Україна-Польща
Польща планує порушити питання Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:41
знищення ворожого дрону скидом
Сили оборони вперше показали знищення ворожого дрона скидом боєприпасу
18:37
Марія Коріна Мачадо
Лауреаткою премії імені Вацлава Гавела 2024 стала венесуельська правозахисниця Марія Коріна Мачадо
18:29
тюрма
Росія утримує у в'язницях понад 14 тис. цивільних українців, – правозахисники
18:25
Ексклюзив
Танки РФ
На Запорізькому напрямку РФ підсилює підрозділи, але для наступу цього не вистачить, - депутат Кирильчук
18:24
сонячне затемнення
У жовтні відбудеться рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення: де його можна побачити
18:23
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Він мені подобається": Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським
18:02
Ексклюзив
Володимир Огризко
Будь-яке використання ядерної зброї означає крах для Росії, - Огризко
18:00
OPINION
Путін фатально помилився. Тактика залякування Заходу провалилася
17:53
імпорт електроенергії
В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ
17:43
НАТО, Єнс Столтенберг
Столтенберг висловився щодо можливості вступу України в НАТО до повернення під контроль усіх територій
17:34
легіон "Свобода Росії"
У Вашингтоні відкриють "посольство російської опозиції", - ЗМІ
17:22
Ексклюзив
Пожежа у Росії через атаку дронів
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
17:22
Руслан Стефанчук
Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації президентки Мексики
17:15
зсу артилерія
З початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень: РФ 9 разів вдарила КАБами по Курщині
17:12
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ у вересні щодня запускала "шахеди" по Україні: загалом ворог використав 1339 дронів
17:10
Ексклюзив
Угорщина
"Від Угорщини вже не чекають чогось цивілізованого": журналістка Висоцька про ідею помічника Орбана не відбивати напад РФ
16:53
нафтовий танкер
РФ возить нафту через Фінську затоку танкерами "тіньового флоту", які потребують ремонту, - розслідування
16:52
відключення електроенергії
В України є короткостроковий план, як пережити цю зиму, але вимкнень світла не уникнути, – ДТЕК
16:45
Віктор Орбан
Орбан провів переговори з Китаєм і Бразилією, щоб ініціювати "мирний саміт" щодо України, - ЗМІ
16:45
Молдова
"Це виклик": ЄС заявив про загрозу втручання Росії у внутрішні справи Молдови
16:44
шахраї, шахрайство
Привласнили понад $2,5 млн: Нацполіція ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр та екстрадувала іноземців
16:35
Вступна кампанія-2024 є найкращою в історії Академії, - ректор Академії СБУ Андрій Черняк
16:28
Оновлено
Херсонська область
Війська РФ обстріляли Херсон і область: поранено 8 людей
16:22
Оновлено
Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сіярто в Будапешті
Сибіга обговорив із Сіярто План перемоги України й питання нацменшин
16:18
Єнс Столтенберг
"Безрозсудна риторика РФ": Столтенберг відреагував на ядерні погрози Путіна
16:10
Дональд Трамп
Трамп готує добірку звинувачень у нечесності, щоб в разі програшу назвати вибори в США недійсними, - Axios
16:02
Хрещатик
У Києві на Майдані Незалежності та Хрещатику 1 жовтня зупинять рух, щоб вшанувати полеглих захисників
16:00
OPINION
У пошуках "перемир'я"
15:51
Дмитро Пєсков
У Путіна сказали, чи вважають зміни до ядерної доктрини РФ передумовою до застосування такої зброї
15:42
Олександр Лукашенко
Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV