"Замочити" команду Безрукової вигідно багатьом, вона сильно змінила розклад у закупівлях зброї, - громадська радниця Міноборони Ніколаєнко

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".



"Як сказала пані Безрукова, "замочити" її, її команду було б вигідно дуже багатьом людям. Адже вона дуже сильно змінила розклад сил у міністерстві оборони щодо закупівель зброї. Якщо минулого року більшість імпорту припадала на так званих державних чи приватних спецпортерів, і це було майже 70%, то зараз їх частка знизилась до 18%. Йдеться про мільярди гривень, про сотні мільйонів доларів. Безумовно, що це дуже привабливий ринок, у тому числі з прикидом на майбутні політичні проєкти, тому що люди, які добре заробляють на зброї, могли би фінансувати майбутні політичні сили. І, звісно, що в цій грі не потрібен незалежний гравець, який би контрактував зброю безпосередньо. Тому зараз з’явилась якась божевільна ідея про те, що начебто в межах якогось стратегічного огляду співпраці з НАТО планувалося об’єднання агенцій", - зазначила Ніколаєнко.

За її словами, йдеться лише про стратегічний огляд рекомендацій, це невисокого рівня документ.



"Якщо правильно читати цей текст, то написано, що подібне об’єднання має відбутися лише після завершення воєнного стану. Тому всі ці слова, що це в рамках стратегії НАТО, це просто велика брехня. Стратегія НАТО нічого подібного не передбачає. Вона передбачає розвиток двох агенцій, які би зараз мали наростити свої спроможності і адекватно здійснювати закупівлі, тому що ніхто з країн Європи чи США не мають подібного навантаження, ніхто з них не є воюючою країною. Трохи безглуздо зараз на переправі об’єднувати дві агенці. Ми бачили об’єднання міністерств не раз, і це дуже складний процес. Він жодного разу не дав позитивного результату, і наймовірніше, так і буде з агенціями", - додала вона.

Просувати цю ідею почали з міністерства. Спочатку там говорили про створення трьох агенцій, зауважила Ніколаєнко.



"Це почалося з того, що посли почали запитувати, в тому числі журналістів, громадськість, чому, наприклад, Арсен Жумаділов ходить по посольствах і розповідає, що скоро на базі його "Державного оператора тилу" буде об’єднано дві агенції. З цього, власне кажучи, ми зробили висновок, що ця ідея народилась у міністерстві, а потім її озвучив міністр Умєров. Ще місяць тому в міністерстві говорили про створення трьох агенцій. Якоїсь логіки в тому, щоб спочатку думати запустити третю агенцію, а потім все об’єднувати в одну, я не бачу. Напевно, добре було би, якби міністр комусь пояснив цю чудову логіку, або його заступник, який ймовірно стоїть за всіма цими "геніальними інноваціями". А Безрукова не контрольована багатьма потужними гравцями, вона незалежна, на неї неможливо тиснути, хоча намагаються з усіх боків", - резюмувала вона.