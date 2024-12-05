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Замовляють росіяни: на Київщині вдвічі збільшилася кількість особливо тяжких злочинів

Катерина Ганжа
5 грудня, 2024 четвер
11:20
Суспільство

На Київщині вдвічі збільшилася кількість особливо тяжких злочинів, вчинених на замовлення російських спецслужб

Зміст

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"З початку 2024 року у Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв з уражаючими елементами. Це вдвічі більше в порівнянні із минулим роком", - розповіли в облпрокуратурі.

У відомстві зазначили, що протягом року зареєстровано: 

  • 7 кримінальних проваджень за ст. 113 ККУ (диверсія); 
  • 8 кримінальних проваджень за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • 3 кримінальні провадження за ст. 258 ККУ (терористичний акт). 

Кого спецслужби РФ найчастіше втягують у диверсійну діяльність? 

В облпрокуратурі наголосили, що російські спецслужби втягують у диверсійну діяльність незахищені та малозабезпечені верстви населення, зокрема – неповнолітніх. 

"Шукають виконавців через соцмережі такі як: Telegram, Instagram, TikTok та, пропонуючи грошову винагороду, переконують їх у законності дій. А у разі виникнення проблем із правоохоронцями – обіцяють вирішення проблеми", - додали у відомстві. 

Більше про останні справи

Як розповіли у Київській обласній прокуратурі, нещодавно було повідомлено про підозри двом жителям регіону, які підірвали саморобний вибуховий пристрій з уражаючими елементами біля одного із райвідділу поліції. Це сталося саме у той момент, коли повз нього проходили працівники. 

"Виконавців затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні теракту за ч. 2 ст. 258 КК України. Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет). Однак, прокурори просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у зв’язку з чим, рішення оскаржено в апеляційному порядку", - додали в облпрокуратурі. 

Зазначається, що для виконання таких завдань ворог надавав спеціально розроблені інструкції для виготовлення саморобного вибухового пристрою, яким можна керувати дистанційно. Детонацію чи підпали здійснювали "віддалено" за допомогою мобільного телефону, фіксуючи на камеру у режимі реального часу.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки та Національна поліція затримали п'ятьох підозрюваних на Кіровоградщині та Вінниччині, які, ймовірно, підпалювали об'єкти Укрзалізниці та Укрпошти. 
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
Київщина
Війна з Росією
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