Підпалювали об'єкти Укрзалізниці та Укрпошти: правоохоронці затримали підозрюваних на Кіровоградщині та Вінниччині

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що на замовлення РФ підозрювані намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти. Для цього вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів.

Так, у Кіровоградській області було затримано експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янка, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

Надалі, як встановило слідство, вони планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти.

Тим часом на Вінниччині викрито трьох студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років, які підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення.

Правоохоронці повідомляють, що після виконання обох завдань російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.