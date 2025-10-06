Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка

Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка

Тетяна Яворська
6 жовтня, 2025 понедiлок
15:00
Суспільство

Етнограф, фольклорист, мовознавець та громадський діяч Володимир Гнатюк, зробив неабиякий внесок у розвиток української гуманітаристики. 6 жовтня минає 99 річниця з дня його смерті

Зміст

До пам'ятної дати Еспресо пригадає видатну постать, чиє ім’я вписане в історію української науки й культури. 

Юні роки та зацікавлення етнографією

Народився Володимир Гнатюк 9 травня 1871 року в селі Велеснів, територія сучасної Тернопільської області. Початкову освіту здобув у рідному селі, а згодом навчався в Бучацькій та Станіславській гімназіях. 

У 1880 році, під впливом прочитаної антології поезії львівського студентства, завів зошит, в якому почав записувати народні пісні та оповідки. Цим зошитом Гнатюк започаткував свою першу фольклорну збірку, яка у 1890 році налічувала понад 500 пісень.

Перед вступом до Станіславської гімназії, за порадою місцевого пароха, звернувся до єпископа Юліана Пелеша, щоб той допоміг йому добратись до Колегії св. Атанасія в Римі, хотів стати місіонером та подорожувати. Але його не обрали.

Вже під час навчання виявляв цікавість до народної творчості. Публікував свої перші статті та надсилав до газет записи народних пісень і оповідань.

Дослідник фольклору

У 1894 році вступив до філософського факультету Львівського університету. Саме тут сформувався, як науковець, дослідник і збирач фольклору.

З 1899 року Гнатюк став секретарем Наукового товариства імені Шевченка, а з 1916 року – головою його Етнографічної комісії. Його діяльність у НТШ охоплювала редагування понад шістдесяти томів "Етнографічного збірника" та "Матеріалів до української етнології", а також керівництво "Літературно-науковим вісником" і Українською видавничою спілкою.

Гнатюк залишив багату наукову спадщину. Опублікував близько тисячі праць різного жанру, від фольклористичних збірок до літературознавчих і мовознавчих досліджень. Під час багаторічних етнографічних експедицій, зокрема на Закарпатті, зібрав понад півтори тисячі народних текстів. Результатом цих подорожей стала його знаменита шеститомна праця "Етнографічні матеріали з Угорської Русі", що увійшла до золотого фонду світової етнології.

Титульна сторінка збірки Володимира Гнатюка "Українські народні байки", Львів, 1916 р.

Титульна сторінка збірки Володимира Гнатюка "Українські народні байки", Львів, 1916 р., фото: wikiwand

Дослідження Гнатюка вирізнялися точністю записів та глибоким розумінням народної культури. Він майстерно і детально записував пісні, легенди та казки, які розкривали духовний світ українців у різних регіонах.

Найважливішими пунктами збирацької роботи в Галичині були села Хітар Стрийського, Мшанець Старосамбірського районів Львівської області, колишнє село Плужники та Коропець Монастириського та Великий Ходачків Козівського районів Тернопільської області. Велику допомогу у збиранні народної творчості надавала дружина. 

З особливим захопленням ставився до лемківської культури. Саме завдяки Гнатюку збереглась величезна кількість фольклорних зразків із Пряшівщини, Берегівщини, Бучаччини, Косівщини та інших регіонів.

Творчий доробок Володимира Гнатюка

Серед його визначних праць "Русини в Угорщині", "Русини Пряшівської єпархії і їх говори", "Словаки чи русини".

Гнатюк був також талановитим перекладачем. Перекладав твори з польської, чеської, сербської, болгарської, шведської та інших мов, відкриваючи українському читачеві світову літературу. Його наукові принципи, стали взірцем для наступних поколінь етнологів.

Він був академіком Всеукраїнської академії наук, членом Чеського наукового товариства, а також Празької та Віденської академій наук.

Тривалий час листувався з Іваном Франком, Борисом Грінченком, Миколою Вороним, Богданом Лепким, Антоном Крушельницьким та іншими діячами української культури. Загалом Рівненська мала академія наук пише, що Гнатюку належить рекорд із листування – він одночасно переписувався із 800-ма людьми.

Михайло Коцюбинський, Іван Франко та Володимир Гнатюк. Львів, 1905 р.

Михайло Коцюбинський, Іван Франко та Володимир Гнатюк. Львів, 1905 р., фото: wikiwand

Іван Франко називав Гнатюка "феноменально щасливим збирачем усякого етнографічного матеріалу, якому з наших давніших збирачів, мабуть, не дорівняв ні один". А чеський фольклорист Їржі Горак відзначав, що Гнатюк посідає одне з провідних місць серед дослідників слов’янського фольклору, поряд з Оскаром Кольбергом і Франтішком Бартошем.

Загальний обсяг фольклорних збірників, виданих упродовж лише двадцятиріччя (1897–1918 рр.), становить близько 6000 сторінок. Фольклорна спадщина Володимира Гнатюка налічує 58 томів етнографічних збірок, у яких містилися 8 622 коломийки, 1 348 народних оповідань з демонології, 412 легенд, 322 колядки, 319 зразків сороміцького фольклору, писав Український інститут нацпам'яті. 

Кого надихав Володимир Гнатюк

У 1924 році В. Гнатюк стає дійсним членом Всеукраїнської академії наук, а ще раніше був обраний членом наукових товариств Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Швейцарії та Фінляндії. 

До останніх днів свого життя Гнатюк відзначався винятковою працездатністю. Прикований до ліжка, він продовжував працювати.

Помер 6 жовтня 1926 року у Львові. Похований на Личаківському кладовищі недалеко могили його друга і учителя Івана Франка. Гнатюка також називають натхненником "Тіней забутих предків" – він мав тісні стосунки із автором повісті Михайлом Коцюбинським. Крім того, композитор Володимир Іва­сюк на основі коломийки про чар-зілля, записаної Володимиром Гнатюком, створив знамениту "Червону руту", пише Рівненська мала академія наук.

У честь етнографа названі університет і бібліотека в Тернополі, гімназія в Бучачі, вулиці в Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Коломиї та інших містах. Зібрані ним матеріали досі слугують джерелом для етнологічних і фольклористичних студій

Теги:
Статті
Новини
Культура
Україна
історія України
культура Львів
історія Львів
Читайте також:
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Автор Марина Клюєва
5 жовтня, 2025 неділя
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
Автор Юрій Мартинович
5 жовтня, 2025 неділя
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
5 жовтня, 2025 неділя
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
16:04
OPINION
Стратегія Навальної: "Ми не винні"
15:48
Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України
15:20
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
14:06
OPINION
Війна на виснаження. 2025 - ?
13:31
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв
13:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
13:21
Роберт Фіцо
Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо
13:05
СБУ викрила в ЄС 16-річного агента РФ, який вербував підлітків для організації терактів в Україні
12:58
Порошенко суд
У Касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти Петра Порошенка
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Партнерський матеріал
Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:50
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
10:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:04
Ексклюзив
Грузія, протести
У Грузії готові виходити на протести протягом тижнів і місяців, скільки знадобиться для досягнення мети, - міжнародник Іналішвілі
10:02
OPINION
Чи може Європа уникнути війни з Російською Федерацією?
09:58
Оновлено
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
09:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
09:50
молодіжна збірна України, Україна U20
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу
09:43
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Під атаку потрапила ТЕЦ у Брянській області, Білгород залишився без води і світла
09:38
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
Крим - вікно знищення російських комплексів ППО, - Лакійчук
09:22
OpenAI
OpenAI співпрацюватиме з власниками авторських прав і блокуватиме персонажів у разі скарги
08:28
Ексклюзив
Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня
08:13
Інфографіка
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
08:03
OPINION
Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
08:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток
07:46
втрати росіян
За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
07:30
Аналітика
Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо
06:26
У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV