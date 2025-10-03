Заплановані постачання надходять за графіком: Стефанішина запевнила, що шатдаун у США не впливає на підтримку України
Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що шатдаун наразі не впливає на поставки американської допомоги Києву
Про це вона написала в telegram.
"Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", – заявила посол.
Стефанішина запевнила, що українське посольство моніторить ситуацію та підтримує контакт з партнерами США.
- У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
