Заволодіння держземлею на 291 млн грн: до Ради внесли проєкт постанови про звільнення Сольського
До Верховної Ради України 24 квітня внесли проєкт постанови про звільнення з посади міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, якого викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що 24 квітня проєкт було одержано Верховною Радою та "передано на розгляд керівництва".
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Довідка: У 2017-2021 рр. внаслідок оборудки учасники схеми отримали 1250 земельних ділянок загальною площею 2493 га. На той час їхня вартість становила понад 291 млн грн. Згодом вони також хотіли отримати у власність 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, але їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП. Після обшуків на ділянки наклали арешт.
- 23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн: йому оголосили підозру.
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