Заволодіння держземлею на 291 млн грн: до Ради внесли проєкт постанови про звільнення Сольського

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 24 квітня проєкт було одержано Верховною Радою та "передано на розгляд керівництва".

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Довідка: У 2017-2021 рр. внаслідок оборудки учасники схеми отримали 1250 земельних ділянок загальною площею 2493 га. На той час їхня вартість становила понад 291 млн грн. Згодом вони також хотіли отримати у власність 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, але їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП. Після обшуків на ділянки наклали арешт.