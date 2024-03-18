Збільшення на 15 тис. військовослужбовців ДПСУ: уряд вніс законопроєкт до ВР
Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про збільшення чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби на 15 тисяч
Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук.
Проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України" був зареєстрований Кабміном у Верховній Раді під номером 11091.
За словами Мельничука, цей законопроєкт передбачає збільшення кількості військовослужбовців ДПСУ на 15 тис. осіб "з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні".
- 18 березня Кабмін на засіданні виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.
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