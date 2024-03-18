Збільшення на 15 тис. військовослужбовців ДПСУ: уряд вніс законопроєкт до ВР

Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук.

Проєкт закону "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України" був зареєстрований Кабміном у Верховній Раді під номером 11091.

За словами Мельничука, цей законопроєкт передбачає збільшення кількості військовослужбовців ДПСУ на 15 тис. осіб "з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні".