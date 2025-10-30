Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші
Зе-судилище. Як ворога Галущенка Кудрицького карають за те, що він зберіг державні гроші

Марина Данилюк-Ярмолаєва
30 жовтня, 2025 четвер
11:50
Суспільство Володимир Кудрицький в суді

Що станеться, якщо ти хороший державний службовець, але не належиш до 5-6 менеджерів, яким можна усе? Публічне покарання колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького добре показує, куди ми несемось

Зміст

Людину з хорошою діловою репутацією на Заході демонстративно в наручниках заводять до скляної "клітки" Печерського суду. Процес веде суддя Крістіна Константінова — у пістрявому портфоліо якої є справи про відправлення під домашній арешт активістів Романа Ратушного та Сергія Філімонова та дозволи на обшуки в активістів Автомайдану. А ще саме ця пані свого часу обрала запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для народної депутатки Софії Федини за фактом стріму про президента в соцмережі Facebook із Марусею Звіробій.

Незадовго до повномасштабної війни дочка Константінової Анастасія записувала відео у TikTok, де обзивала українців "бидлом" та виправдовувала окупацію Криму росіянами.

Найперше, що можна сказати за підсумками суду — ніхто так і не назвав, як саме Володимир Кудрицький та бізнесмен Ігор Гринкевич заробляли надприбутки на тендерах 2018 року. 

Якщо коротко, то історія така. Саме тоді Укренерго вийшло на тендер на Prozorro щодо будівництва паркану довкола електростанції. Контора Гринкевича дала найнижчу ціну і виграла його. Посада Кудрицького на той момент забовʼязувала його підписати результати торгів — це звичайна процедура, яких тисячі. Компанія-переможець отримала перший аванс. Але далі не виконала свою роботу. І потім Укренерго отримало від банку компенсацію, бо мало на руках важливий документ — гарантію від банку з підписами та печатками про добропорядність підрядника. 

засідання суду

фото: slidstvo.info

Цифри першої платіжки та відшкодування через суди збігаються — це 4,8 мільйона гривень. Тож достеменно невідомо, звідки взялась сума у 13 мільйонів збитків, про які говорили на суді прокурори.

Усього кілька хвилин пошуку на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень — і маємо витяг про те, що Укренерго не понесло жодного збитку. 

Прокурор під час судового стверджував натомість, що були докази перерахування коштів та заволодіння чужим майном шляхом обману. 

"Враховуючи тяжкість злочину, існує ймовірність, що підозрюваний може переховуватися, до того ж має трьох неповнолітніх дітей, що дає підстави перетнути кордон", — було заявлено стороною обвинувачення. І також було зауважено, що начебто "є факти того, що він змінив банківські рахунки, номери, авто, місце проживання, тобто переховувався".

Хоча дружина Кудрицького Олександра Ястремська ще до засідання суду публічно говорила про те, що сімʼя була у відпустці в Трускавці.

Треба віддати належне кільком депутатам партії "Слуга народу" як то Анастасія Радіна та Ольга Василевська-Смаглюк публічно висловили підтримку колишньому урядовцю. І відзначили його роботу в регіонах, які постраждали від окупації. 

"Я не знайома з матеріалами провадження. Але спілкувалась з Кудрицьким в найважчі дні окупації Київщини. Та одразу після звільнення населених пунктів мого округу. 

Памʼятаю, як працівники Укренерго в ті дні працювали безперервно. Героїзм енергетиків та злагоджена робота компанії під керівництвом Володимира, дозволили швидко відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Володимир був на звʼязку 24/7, у всьому допомагаючи і населенню і волонтерам, і муніципалітетам", — сказала Василевська-Смаглюк. 

Тож маємо досить цікаву картину, що для того аби врятувати своїх друзів, як то Тимур Міндіч та Олексій Чернишов — Банкова навіть не проти осоромитись із намаганням завалити НАБУ і САП, а потім довго відмахуватись від "картонкових" протестів та гострих питань студентів УКУ про корупцію та узурпацію влади. 

Був навіть епізод, коли напередодні засідання Вищого антикорупційного суду у справі Чернишова — тодішній премʼєр-міністр Денис Шмигаль писав "позитивного листа" про те, як завалиться робота уряду, якщо раптом міністр єдності буде відсторонений від посади. У підсумку — і міністерство скасували, і робота якось не стала. 

Володимир Зеленський і Олексій Чернишов

Володимир Зеленський і Олексій Чернишов, фото: president.gov.ua

Також, коли ми вже говоримо про багатодітних татусів — скільки їх раптово втікало напередодні підозр. Згадуються і брати Шурми, і уже дещо набридлий Тимур Міндіч, які скористались наявністю трьох і більше нащадків. А якщо ми перебираємо дуже оригінальними способами справді уникнути слідства — то нагадаю, як рік тому  ще один фаворит,  Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко, який фігурує у справі про незаконне збагачення на 72 мільйони гривень, мав поїхати у закордонне відрядження до Парижа. Вищий антикорупційний суд йому відмовив. Цікаво, що НАБУ та САП днями скерувало проти чиновника та його дружини нові підозри про недостовірне декларування. Але проблемний персонаж і далі продовжує лишатися там, де не має — на офіційній посаді. 

Арешт Кудрицького на два місяці відбувається на тлі інформації видання Bild, що у разі колапсу енергосистеми Україні загрожує холодова катастрофа.

В цілому 55-60% газової інфраструктури пошкоджено. У жовтні протягом трьох днів ракети знищили частину теплогенерації. Один із газових об'єктів компанії "Нафтогаз" зазнав шести влучень. І цілком реально, що нинішня зима буде найтяжчою з усіх — за часів повномасштабного вторгнення. Тож саме час тягати по судах тих, хто розбирався в енергетиці і шукав для неї кошти та обладнання для ремонту. 

Експертка з енергетики, колишня народна депутатка Вікторія Войціцька в коментарі "Еспресо" нагадала, як включно до 24 лютого 2022 року в енергетиці діяло проросійське лобі, яке доводило, що наша енергосистема "має лишатися разом з Росією і ніколи не зможе працювати в автономному режимі".

"Якби Володимир та його команда не змогли довести протилежне і таки приєднати нашу енергосистему до європейської — ідея взяти Київ за "три дня" могла стати реальністю", — сказала фахівчиня. 

Войціцька нагадала ще про один епізод, де управлінські таланти Кудрицького стали в нагоді. 

"Це було на початку війни, коли під обстрілами ми почали втрачати величезні об'єкти генерації, в тому числі Запорізьку атомну електростанцію в технічних параметрах, де ми мали забезпечити стабільність її роботи, і в тому числі ці технічні моменти, але вони дуже важливі. Частота, серединність системи мали триматися протягом цих трьох тижнів роботи саме в автономному режимі без підтримки з Росії, без підтримки від з боку Європи — тобто в таких умовах все одно Укренерго втримав нашу цю систему і повністю виконав всі технічні вимоги наших європейських партнерів. І вже потім, коли ми підключились — серед професійного середовища був жарт, що Україна вижила в мегаскладних умовах, в яких не факт, що змогла би вижити будь-яка європейська країна", — пояснила "Еспресо" експертка з енергетики.

Окремо Войціцька нагадала що Укренерго під керівництвом Кудрицького розробило спеціальний протокол, який дозволяв максимально знизити ризики для роботи наших атомних станцій.

Укренерго

фото: ua-energy

"З певного моменту ворог почав бити по тим підстанціям, які дозволяли об'єм електроенергії, який виробляється на атомні станції, передавати в мережу. А без таких підстанцій, якщо у вас на 100% працюють атомні блоки, і немає куди видавати цю електроенергію, то це сценарій для ядерної катастрофи. Усвідомлюючи всі ці ризики, наші атомники оперативно розробили протоколи, аналогів яких немає у світі. Ці унікальні знання і стали підґрунтям, чому ми як Україна, і Укренерго як державна компанія, почали отримувати допомогу в вигляді і обладнання, і головне, грошей від наших європейських і американських партнерів", — підсумувала колишня депутатка, яка займалась сферою паливно-енергетичного комплексу. 

Тож що маємо у сухому залишку щодо кейсу Кудрицького? За політичною традицією кожен український президент має своє "судилище" в Печерському суді. На жаль, пан Зеленський, який обіцяв, що все буде по-новому і точно без граблів попередників — достоту повторив ті самі практики. Він кидає українського чиновника аж ніяк не за корупцію, а за те, що той навпаки — зберіг та повернув державі гроші. 

Це шалена антиреклама державній службі, звідки і так тікають талановиті кадри, бо не хочуть мати справи із 5-6 менеджерами сучасності. Для кожного із них це важливий сигнал — не висовуватись і ніколи не казати керівництву "ні", аби тебе не арештовували в судах та не поливали брудом в анонімних телеграмах. 

