"Зелений перехід" і спільні газові проєкти роблять Україну та Польщу партнерами в глобальній конкуренції, - Міненерго

Про це він сказав на форумі Via Carpatia 2024 в етері Еспресо.

"Наразі є питання доступності обладнання. Європа перебуває в стані "зеленого переходу", що вже саме по собі спричинило фактичну завантаженість усіх виробників електричного обладнання та устаткування. І попри це ми виходимо з додатковою потребою від України. Таким чином, ми бачимо, що більшість виробників і так завантажені на пару років уперед. Тому отримати швидко обладнання практично стає неможливим", - пояснив Колісник.

За словами заступника міністра енергетики України, найбільш ефективним механізмом допомоги Україні є, коли підприємства енергетичної сфери країн-партнерів Польщі, країни Балтії надають те обладнання, яке є в них на складах. Тобто те, що готове, й те, що можна отримати швидко.

"На жаль, в України немає часу чекати півтора року на виробництво обладнання. У нас є тижні, які ми рахуємо на період прискорення постачання", - наголосив Колісник.

Заступник міністра енергетики України також додав, що сьогодні важлива стратегічність партнерства України та Польщі. Ми маємо споріднену газову та електричну інфраструктуру. Ми маємо спільні цілі "зеленого переходу". Ми маємо спільні цілі розвитку встановленої потужності. Адже "зелений перехід" передбачає значне зростання споживання електричної енергії.

"Природний газ є транзитним паливом. Тому розвиток і формування спільних проєктів для регіонального принципу робить наші країни партнерами в глобальній конкуренції. Адже ми бачимо, що інші країни Західної Європи також об'єднуються для конкуренції на основі інших принципів. Для нас важлива солідарність і партнерство з урядом Польщі. І ми готові до обговорення фактичної реалізації, збільшення потужності чинних проєктів і реалізації нових проєктів, які дають нам стабільність і стійкість у майбутньому", - резюмував Колісник.