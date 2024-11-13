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Головна Енергетика "Зелений перехід" і спільні газові проєкти роблять Україну та Польщу партнерами в глобальній конкуренції, - Міненерго
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"Зелений перехід" і спільні газові проєкти роблять Україну та Польщу партнерами в глобальній конкуренції, - Міненерго

Оксана Ліховід
13 листопада, 2024 середа
14:14
Енергетика Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що Україні важлива солідарність і партнерство з урядом Польщі

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Про це він сказав на форумі Via Carpatia 2024 в етері Еспресо.

"Наразі є питання доступності обладнання. Європа перебуває в стані "зеленого переходу", що вже саме по собі спричинило фактичну завантаженість усіх виробників електричного обладнання та устаткування. І попри це ми виходимо з додатковою потребою від України. Таким чином, ми бачимо, що більшість виробників і так завантажені на пару років уперед. Тому отримати швидко обладнання практично стає неможливим", - пояснив Колісник. 

За словами заступника міністра енергетики України, найбільш ефективним механізмом допомоги Україні є, коли підприємства енергетичної сфери країн-партнерів Польщі, країни Балтії надають те обладнання, яке є в них на складах. Тобто те, що готове, й те, що можна отримати швидко.

"На жаль, в України немає часу чекати півтора року на виробництво обладнання. У нас є тижні, які ми рахуємо на період прискорення постачання", - наголосив Колісник. 

Заступник міністра енергетики України також додав, що сьогодні важлива стратегічність партнерства України та Польщі. Ми маємо споріднену газову та електричну інфраструктуру. Ми маємо спільні цілі "зеленого переходу". Ми маємо спільні цілі розвитку встановленої потужності. Адже "зелений перехід" передбачає значне зростання споживання електричної енергії.

"Природний газ є транзитним паливом. Тому розвиток і формування спільних проєктів для регіонального принципу робить наші країни партнерами в глобальній конкуренції. Адже ми бачимо, що інші країни Західної Європи також об'єднуються для конкуренції на основі інших принципів. Для нас важлива солідарність і партнерство з урядом Польщі. І ми готові до обговорення фактичної реалізації, збільшення потужності чинних проєктів і реалізації нових проєктів, які дають нам стабільність і стійкість у майбутньому", - резюмував Колісник.

  • 13 листопада в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024  стартувала конференція “Українсько-польська зустріч”. До Києва прибули науковці, парламентарі, урядовці, митці Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького. 
  • У панелі "Україна — Польща: спільні енергетичні проєкти" також взяли участь Станіслав Гавловський, член Сенату Республіки Польща, голова комітету з питань клімату та навколишнього середовища Сенату Республіки Польща, Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Михайло Гончар, президент Центру "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", Вікторія Гриб, народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Габрієла Моравська-Станецька, членкиня Сенату Республіки Польща.
Теги:
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Суспільство
Економіка
Україна
Польща
Війна з Росією
допомога Україні
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