Зеленська розповіла, чи вимикають у неї світло

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

Журналістка Олена Чабак поцікавилася в дружини президента України Олени Зеленської, чи відчула її родина наслідки російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Перша леді України зазначила, що так само підлаштовується до вимкнень електропостачання, як і інші мешканці України.

"Ми ж із вами живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але все це рятує", – поділилася Зеленська.

За словами першої леді, у період, коли російські окупанти восени 2022 року тільки розпочали обстріли енергосистеми України, вона з дітьми проводила час при свічках.

"Згадали, що таке життя при свічках. Були в нас із дітьми вечори романтичні, навіть подобалося іноді. Вечеряли при свічках, книжки читали, грали в якісь настільні ігри, коли можна було, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях", – додала вона.