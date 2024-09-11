Зеленська розповіла, чи вимикають у неї світло
Перша леді України Олена Зеленська поділилася, чи зникає в її квартирі електроенергія внаслідок відключень після ударів росіян по енергооб'єктах України, як у домівках усіх українців
Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".
Журналістка Олена Чабак поцікавилася в дружини президента України Олени Зеленської, чи відчула її родина наслідки російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
Перша леді України зазначила, що так само підлаштовується до вимкнень електропостачання, як і інші мешканці України.
"Ми ж із вами живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але все це рятує", – поділилася Зеленська.
За словами першої леді, у період, коли російські окупанти восени 2022 року тільки розпочали обстріли енергосистеми України, вона з дітьми проводила час при свічках.
"Згадали, що таке життя при свічках. Були в нас із дітьми вечори романтичні, навіть подобалося іноді. Вечеряли при свічках, книжки читали, грали в якісь настільні ігри, коли можна було, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях", – додала вона.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.45
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе