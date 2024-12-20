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Зеленський і Павел обговорили можливість відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності

Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
17:32
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський та чеський лідер Петр Павел розмовляли про можливість відкриття у Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності

Зміст

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Президенти обговорили зокрема можливості союзників з підготовки українських бригад за прикладом США та Франції.

"Чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів, оборонні потреби нашої держави, можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності", - додав Зеленський.

 

Міністерство національної єдності 

Створення нового відомства раніше анонсував президент Володимир Зеленський. Мета цього міністерства, як зазначалося, - обʼєднання українців за кордоном, захист громадян та сприяння їхньому поверненню додому.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що нове Міністерство національної єдності створили шляхом перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
 
"Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції. Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити й працювати в Україну", - сказав він.
 
3 грудня 3 грудня Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України.



 

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Чехія
Президент України
Володимир Зеленський
допомога Україні
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