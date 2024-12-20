Зеленський і Павел обговорили можливість відкриття у Чехії представництва Міністерства національної єдності
Президент Володимир Зеленський та чеський лідер Петр Павел розмовляли про можливість відкриття у Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Президенти обговорили зокрема можливості союзників з підготовки українських бригад за прикладом США та Франції.
"Чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів, оборонні потреби нашої держави, можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності", - додав Зеленський.
Міністерство національної єдності
Створення нового відомства раніше анонсував президент Володимир Зеленський. Мета цього міністерства, як зазначалося, - обʼєднання українців за кордоном, захист громадян та сприяння їхньому поверненню додому.
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