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Зеленський назвав пріоритети для української дипломатії: дрони, санкції, інтеграція з ЄС і НАТО, повернення дітей і полонених, потреби українців за кордоном

Ксенія Золотова
21 липня, 2025 понедiлок
17:10
Суспільство

Президент Володимир Зеленський узяв участь у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Від сили дипломатії до дипломатії сили" й назвав основні пріоритети роботи українських дипломатів

Зміст

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами глави держави, це посилення співпраці з партнерами у виробництві зброї, особливо дронів, збільшення тиску на Росію та використання російських активів, відкриття переговорних кластерів для вступу України у Європейський Союз і продовження інтеграції в НАТО, збільшення динаміки у перемовинах для закінчення війни та підтримка українців за кордоном.

"Головне завдання української дипломатії – сприяти всьому, що захищає українське життя в Україні передусім, і всьому, що завдає болю Росії за цю війну. І кожен із вас має бути конкретним у власних результатах заради наших людей, заради українців", – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що одне з ключових завдань – пошук фінансування для виробництва всіх типів дронів.

"На рівні посольств це треба максимально підтримувати. Також ви маєте бути активними – політично, медійно, якщо чесно, як завгодно, у питанні щодо ППО для України. Світ повинен знати, що відбувається через ці ганебні удари Росії та як саме можна захистити життя тут. Це має бути роботою не тільки Києва, але й усіх наших посольств, усіх наших представників", – сказав глава держави.

Він наголосив, що важливо працювати над використанням російських активів і переведенням виграних проти Росії судів у фінансову площину. Зокрема, президент закликав підтримати НАК "Нафтогаз" і його юридичну команду, які працюють над стягненням коштів із Росії та пов’язаних із нею осіб. Ідеться про 6,9 млрд дол. – це загальна сума виграних арбітражів проти Росії та Газпрому.

"Загалом це має бути одним із основних ваших завдань – відстоювати необхідність того, щоб Росія повністю платила за те, що робить проти України", – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, глава держави зазначив: необхідно продовжити роботу над синхронізацією санкцій. Україна застосовує санкції партнерів у своїй юрисдикції, а українські санкції мають бути поширені в юрисдикції партнерів. За його словами, особливу увагу необхідно приділити санкційному треку у відносинах зі США та реалізації досягнутих домовленостей із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо ППО, українських дронів для Америки, економічної співпраці та інвестицій.

Президент наголосив, що повинна працювати вся юридична архітектура для притягнення Росії до відповідальності за цю війну. Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі підготувати реальний перелік кроків для запуску Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України.

Наступним пунктом глава держави назвав постійне наповнення змістом кожного з форматів роботи з партнерами.

За його словами, цього року уряд має забезпечити готовність щодо всіх переговорних кластерів для вступу України в ЄС, а українські дипломати повинні продовжити роботу над тим, щоб Європейський Союз виконав свої обіцянки.

Крім того, триває інтеграція з НАТО на робочому рівні, саме тому важливо робити всі доступні кроки на політичному рівні.

Окремо президент закликав не знижувати активності в реалізації двосторонніх безпекових угод, яких уже 28.

Володимир Зеленський також наголосив, що необхідно посилити роботу в країнах Африки, Азії, Латинської Америки, арабського світу та Тихоокеанського регіону.

Ще одним пріоритетом України є збільшення динаміки в перемовинах щодо закінчення війни. За словами глави держави, зараз готується обмін полоненими з Росією. Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині.

"Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку", – зазначив президент.

Крім того, посольства та консульства України мають сприяти українським громадянам і громадам, щоб вони зберігали зв’язок зі своєю державою.

"Зокрема для цього нещодавно був ухвалений закон про множинне громадянство, і ми розпочинаємо його виконання. Це і завдання, і дуже серйозний історичний результат. Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватись відповідні процедури", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський подякував українським дипломатам за роботу та відзначив їх державними нагородами. Зокрема, орден "За заслуги" І ступеня отримав представник України при ЄС та Європейському співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов, орден "За заслуги" ІІ ступеня – перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та спеціальна уповноважена президента України з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина. Орден "За заслуги" ІІІ ступеня глава держави вручив надзвичайному і повноважному послу в Чеській Республіці Василю Зваричу та у Французькій Республіці – Вадиму Омельченку, орден Княгині Ольги І ступеня – надзвичайному і повноважному послу України в США Оксані Маркаровій.

  • Володимир Зеленський поставив перед новопризначеною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі США Ольгою Стефанішиною низку стратегічних завдань у відносинах із Вашингтоном.
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Володимир Зеленський
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