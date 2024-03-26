Зеленський обговорив із парламентарями Естонії використання заморожених активів РФ

Про це повідомляє Офіс президента України.

Український лідер привітав ініціативу Естонії, а саме: єдиний внесок партнерів 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

"Ми вдячні естонському керівництву й народу, який з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні. Дякую", - підкреслив Зеленський.

Сторони обговорили використання заморожених активів РФ на користь України.

"Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт", - додали в ОП.

Водночас співрозмовники приділили увагу підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації країн G7.

Також президент подякував за підтримку України щодо набуття її повноправного членства у ЄС та НАТО.