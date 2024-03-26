Зеленський обговорив із парламентарями Естонії використання заморожених активів РФ
Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії та його спікером Лаурі Хуссаром. Сторони обговорили використання заморожених російських активів на користь України
Про це повідомляє Офіс президента України.
Український лідер привітав ініціативу Естонії, а саме: єдиний внесок партнерів 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.
"Ми вдячні естонському керівництву й народу, який з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні. Дякую", - підкреслив Зеленський.
Сторони обговорили використання заморожених активів РФ на користь України.
"Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт", - додали в ОП.
Водночас співрозмовники приділили увагу підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації країн G7.
Також президент подякував за підтримку України щодо набуття її повноправного членства у ЄС та НАТО.
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