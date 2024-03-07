Зеленський підписав указ про демобілізацію військових строкової служби
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.
Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.
Коментар Зеленського
Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що підписав указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.
"Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному".
- 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, який попередньо ухвалила Верховна Рада.
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