Зеленський підписав указ про демобілізацію військових строкової служби

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.

Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

Коментар Зеленського

Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що підписав указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному".