Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про демобілізацію строковиків
Президент України Володимир Зеленський 22 лютого вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Його вже направлено на розгляд комітету
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Документом пропонується, аби військовослужбовці строкової служби, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, були звільнені в запас.
У разі ухвалення закон набере чинності наступного дня після підписання його президентом.
Раніше нардеп Цимбалюк казав, що в Україні необхідно якнайшвидше провести демобілізацію строковиків.
"Ми вимагаємо, щоб негайно, до двох місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби", - пояснював політик.
- Верховній Раді пропонують ухвалити законопроєкт про збільшення зарплат військових до 200 тис. грн. Це стосуватиметься тих, хто воює "на нулі" вже 2 роки.
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