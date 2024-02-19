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Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію

19 лютого, 2024 понедiлок
11:40
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

У Раді триває дискусія щодо деяких положень законопроєкту про мобілізацію, який готують до другого читання. Серед найбільш дискусійних – питання демобілізації

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та прав захисту ветеранів, нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк. 

За його словами, демобілізація через 36 місяців – це "занадто довгий термін".

"Ми пропонуємо 18 місяців, якщо 12 із них боєць перебував у зоні бойових дій. Це буде справедливо", - сказав нардеп.

"І ротація – за який період. А для цього потрібна певна кількість людей, щоби можна було ротувати ті підрозділи, які сьогодні на території виконання бойового завдання, могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити", – додав він.

Також важливою, за словами Цимбалюка, є демобілізація строковиків.

"Ми вимагаємо, щоб негайно, до двох місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби", - пояснив політик.

Іншим питанням, щодо якого тривають дискусії, є мобілізація викладачів.

На думку Цимбалюка, викладачі без наукового ступеня і вченого звання, а також докторанти на контрактній формі навчання, теж мають право на відстрочку.

Окрім того, потрібно розв'язати питання з мобілізацією осіб, які доглядають зі людьми з інвалідністю.

"Так, особа з інвалідністю має право визначити, хто за нею буде доглядати. Це одна особа з-поміж родичів, близьких родичів. Але ще раз підкреслю – це має бути лише одна особа, яку визначить сама людина, за якою потрібен догляд. Але це має бути закріплено в цьому законі. Навколо цього тривають дискусії. І я думаю, що ми знайдемо спільну думку", - резюмував нардеп.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
мобілізація
Воєнний стан
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