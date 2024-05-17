Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку
Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого підвищиться розмір штрафів для осіб, які ухиляються від військового обліку. Документ набуде чинності наступного дня після його оприлюднення в парламентській газеті "Голос України"
Про це йдеться у картці закону №10379.
Відповідно до змін, за порушення правил військового обліку (хто не стоїть на військовому обліку або вчасно не оновив облікові дані) загрожує штраф від від 17 тис. до 25, 5 тис. гривень у воєнний час (або за повторне порушення). У мирний час сума аналогічного штрафу складала б від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень.
Раніше за таке повторне порушення протягом року або в особливий період штрафували на суму від 850 до 1,7 тис. гривень.
Якщо військовозобов’язаний відмовився від повістки чи не з’явився для її отримання в ТЦК, він зобов’язаний буде сплатити штраф від 17 тис. до 25,5 тис. гривень. Якщо військовозобов’язаний є юридичною особою чи посадовцем - від 34 тис. до 59 тис. гривень.
Раніше штраф становив від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень для громадян та від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень для посадовців.
Також закон вносить зміни до ст. 258 КУпАП, які дозволяють ТЦК не складати протоколи, якщо порушення за ст. 210 і 210-1 скоєно в особливий період, а людина не з'явилася без поважної причини. Тепер ТЦК зможе заочно виписати штраф, але зобов'язаний повідомити особу про дату, час та місце виклику й мати його докази.
- 10 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення.
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