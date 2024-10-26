Зеленський призначив Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва
Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка на посаду голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
Про це йдеться в указі №736/2024.
Ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменко президент звільнив від виконання обов'язків голови цієї комісії.
Гаврилюку у двотижневий строк потрібно подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.
- 15 червня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
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