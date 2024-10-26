Зеленський призначив Гаврилюка головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва

Читайте також:

"Безпідставні чутки": КНДР спростувала інформацію про участь своїх військових у війні проти України

Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні

Авіаексперт Романенко оцінив можливості України створити ядерну зброю і сказав, що для цього потрібно