Зеленський продовжив санкції РНБО проти Шарія, Гужви, Пушиліна та пов'язаних із ними медіа на 10 років

Про це йдеться на сайті президента України.

У додатках до рішення РНБО вказано, що санкції продовжено проти Анатолія Шарія, Ольги Шарій та Алли Бондаренко. Також передбачене блокування доступу до ресурсу "Шарій.net", сайту "Політична партія Шарія" і пов'язаних із ними субдоменів, а також до сторінок членів списку в соціальних мережах.

Санкції проти Ігоря Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування інтернет-провайдерами доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами вебресурсів.Йдеться про субдомени сайту "Страна.UA" і його сторінок у соціальних мережах.

Обмеження також продовжили проти ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджері" і ТОВ "Смарт медіамережа". В обмежувальних заходах щодо Пушиліна також передбачене блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, розміщених на низці російських і проросійських доменах та субдоменах.