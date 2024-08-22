Зеленський продовжив санкції РНБО проти Шарія, Гужви, Пушиліна та пов'язаних із ними медіа на 10 років
Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо продовження на 10 років санкцій проти блогера Анатолія Шарія, так званого очільника "ДНР" Дениса Пушиліна і проросійського журналіста Ігоря Гужви
Про це йдеться на сайті президента України.
У додатках до рішення РНБО вказано, що санкції продовжено проти Анатолія Шарія, Ольги Шарій та Алли Бондаренко. Також передбачене блокування доступу до ресурсу "Шарій.net", сайту "Політична партія Шарія" і пов'язаних із ними субдоменів, а також до сторінок членів списку в соціальних мережах.
Санкції проти Ігоря Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної передбачають анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборону на передання технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також блокування інтернет-провайдерами доступу до пов'язаних із внесеними до списку особами вебресурсів.Йдеться про субдомени сайту "Страна.UA" і його сторінок у соціальних мережах.
Обмеження також продовжили проти ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджері" і ТОВ "Смарт медіамережа". В обмежувальних заходах щодо Пушиліна також передбачене блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, розміщених на низці російських і проросійських доменах та субдоменах.
- Соціальна мережа TikTok 18 квітня заблокувала 24 акаунти, які просували російську пропаганду. Серед них сторінки підозрюваних у держзраді Анатолія Шарія та Діани Панченко.
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