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TikTok заблокував 24 профілі, які поширювали пропаганду РФ: серед них - сторінки Шарія, Дубінського та Панченко

18 квітня, 2024 четвер
18:34
Суспільство TikTok

Соціальна мережа TikTok станом на четвер, 18 квітня, заблокувала 24 акаунти, які просували російську пропаганду. Серед них сторінки підозрюваних у держзраді Анатолія Шарія та Діани Панченко

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Там розповіли, що серед заблокованих сторінок - акаунт колишньої ведучої підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з Віктором Медведчуком, Діани Панченко, проросійського блогера Анатолія Шарія, нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді, та антивакцинатора Остапа Стахіва. 

У ЦПД зазначили, що робота над блокуванням TikTok-каналів поширення ворожої пропаганди на території України та виявленням нових триває. 

"Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", - додали в ЦПД. 

  • 2 квітня повідомлялося, що в Україні можуть заборонити TikTok, якщо соцмережа і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. 
  • Згодом стало відомо, що Центр протидії дезінформації та соціальна мережа TikTok мають модель реагування на акаунти з контентом, "який не варто переглядати", і почнуть блокувати їх. 
Теги:
Україна
Технології
Війна з Росією
фейк
Анатолій Шарій
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Олександр Дубінський
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18 квітня
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