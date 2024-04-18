TikTok заблокував 24 профілі, які поширювали пропаганду РФ: серед них - сторінки Шарія, Дубінського та Панченко

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Там розповіли, що серед заблокованих сторінок - акаунт колишньої ведучої підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з Віктором Медведчуком, Діани Панченко, проросійського блогера Анатолія Шарія, нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді, та антивакцинатора Остапа Стахіва.

У ЦПД зазначили, що робота над блокуванням TikTok-каналів поширення ворожої пропаганди на території України та виявленням нових триває.

"Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]", - додали в ЦПД.