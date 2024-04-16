В Україні блокуватимуть TikTok-акаунти з контентом, "який не варто переглядати", - ЦПД
Центр протидії дезінформації та соціальна мережа TikTok мають модель реагування на акаунти з контентом, "який не варто переглядати", і почнуть блокувати їх
Про це заявила заступниця очільника ЦПД Аліна Бондарчук в ефірі телемарафону.
Вона розповіла, що ЦПД разом із TikTok мають модель реагування на контент, який "не варто переглядати", маючи на увазі відео, поширені російськими ботами. Бондарчук зазначила, що перелік таких користувачів є на сайті Центру та в його соцмережах, а надалі їх почнуть блокувати.
"Буквально ще пару днів, і ми вже почнемо блокувати їх", - сказала заступниця керівника ЦПД.
Водночас вона наголосила, що cистема блокування реагує на акаунти в TikTok за номером телефону й відповідності контенту, тому якщо нові користувачі поширюватимуть однакові відео - вони також блокуватимуться.
"Якщо TikTok бачить, що цей контент вже з’являвся, - то він може теж такі відео блокувати", - пояснила Бондарчук.
- 2 квітня повідомлялося, що в Україні можуть заборонити TikTok, якщо соцмережа і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього є відповідний механізм.
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