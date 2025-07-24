Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо третього раунду переговорів з РФ

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів – я дуже сподіваюсь, що вдасться повернути ще наших воїнів із полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам’ятаємо про цивільних – про всіх, кого треба повернути додому, в Україну", – заявив він.

Зеленський також наголосив, що Київ вкотре запропонував Москві реальне припинення вогню та зустріч лідерів.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами й щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами: прем’єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку. Дякую за готовність допомагати в дипломатії й надалі – ми обговорили контакти з Америкою, з іншими нашими партнерами", – додав президент.