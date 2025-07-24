Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо третього раунду переговорів з РФ
Президент Володимир Зеленський 24 липня заслухав доповідь української делегації стосовно результатів переговорів з РФ, які відбулися в Стамбулі 23 липня
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу. Домовленості щодо подальших обмінів – я дуже сподіваюсь, що вдасться повернути ще наших воїнів із полону. Домовленість, що 1200 воїнів повернеться. Ми пам’ятаємо про цивільних – про всіх, кого треба повернути додому, в Україну", – заявив він.
Зеленський також наголосив, що Київ вкотре запропонував Москві реальне припинення вогню та зустріч лідерів.
"Ми продовжуємо працювати з партнерами й щодо санкцій проти Росії. Говорив сьогодні з європейськими лідерами: прем’єр-міністр Британії Стармер, канцлер Німеччини Мерц. Я хочу подякувати за підтримку. Дякую за готовність допомагати в дипломатії й надалі – ми обговорили контакти з Америкою, з іншими нашими партнерами", – додав президент.
- У середу, 23 липня, у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між Україною та РФ. Перед цим українська делегація зустрілася в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.46
- Актуальне
- Важливе