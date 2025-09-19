Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Зеленському довіряють 59% українців, – опитування КМІС

Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
11:39
Суспільство Володимир Зеленський

Станом на першу половину вересня 2025 року 59% українців довіряють Володимиру Зеленському, тоді як 34% — не довіряють

Зміст

Про це йдеться у пресрелізі КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", проведеного 2–14 вересня 2025 року. Дослідження стосувалося рівня довіри до президента України Володимира Зеленського та ставлення громадян до проведення національних виборів.

Методологія опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом було опитано 1023 респонденти у всіх регіонах України, що перебувають під контролем Уряду України. До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Водночас частина опитаних — внутрішньо переміщені особи.

Формальна статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. В умовах воєнного часу додається певне систематичне відхилення, однак КМІС вважає результати достатньо репрезентативними.

Довіра до Президента Зеленського

Станом на першу половину вересня 2025 року 59% українців довіряють Володимиру Зеленському, тоді як 34% — не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +25%.

Порівняно з початком серпня 2025 року показники майже не змінилися (тоді 58% довіряли і 35% не довіряли; баланс +23%).

Нинішній рівень довіри нижчий, ніж навесні 2025 року, коли після підписання Угоди про копалини та напередодні перемовин у Стамбулі він сягав максимуму у 74%. Водночас він все ще вищий за найнижчий рівень, зафіксований у грудні 2024 року (52%).

Ставлення до проведення виборів

КМІС також запитав громадян про те, коли, на їхню думку, варто проводити національні вибори:

  • Прямо зараз, навіть до припинення вогню — 12% (стабільно від березня 2025 року, коли таких було 10%, і травня — 12%).
  • Після припинення вогню за наявності гарантій безпеки — 22% (зросло з 9% у березні та 15% у травні 2025 року).
  • Після остаточної мирної угоди і завершення війни — 63% (у травні 2025 року так вважали 71%, у березні — 78%).

Таким чином, більшість громадян і надалі виступають за проведення виборів лише після остаточного завершення війни.

Залежність від довіри до Президента

Дослідження також зафіксувало кореляцію між довірою до президента та підтримкою виборів. Чим вищий рівень довіри до Зеленського, тим нижча підтримка проведення виборів у найближчій перспективі.

Водночас навіть серед тих респондентів, хто зовсім не довіряє президенту, лише 29% виступають за проведення виборів прямо зараз, до завершення війни.

  • Рівень довіри українців до свого президента Володимира Зеленського знизився до 65% у травні 2025 року. 
