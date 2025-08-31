Живе у Швейцарії, має гроші та дітей від бізнесмена, на користь якого приймала рішення: що відомо про зняту з посади суддю Літвінову з Одеси

Про це інформує пресслужба ВПР.

Причиною звільнення названо "подання заяви про відставку".

Суддя Літвінова тривалий час мешкає зі своїми двома дітьми у Швейцарії, де має статус біженки. Тому протягом 2024 року не працювала на посаді й не отримувала за цей час заробітньої платні, свідчить її декларація.

Майно Літвінової

Тепер вже колишня одеська суддя володіє:

квартирою на 106,9 кв. м в Одесі,

двома земельними ділянками сумарно на 476 кв. м в Одесі,

недобудованим будинком на 238,5 кв. м в Одесі.

У зв'язку із майновими питаннями ВРП вже виносила судді Літвіновій догану, нагадує південноукраїнська газета "Інтент".

Зв'язок із підприємцем Коганом

З тієї ж декларації відомо, що імена дітей судді - Анастасія Геннадіївна Коган та Михайло Геннадійович Коган.

Одеські ЗМІ називають це підтвердженням фактично сімейних відносин звільненої судді з тамтешнім бізнесменом Геннадієм Коганом, чий батько Михайло Коган також займався комерційною діяльністю в Одесі (хлібзавод, земля). При цьому в офіційному шлюбі Геннадій Коган з Вікторією Літвіновою не перебувають.

"Наприкінці 2007 року суддя Приморського районного суду Вікторія Федусик видала розпорядження, завдяки яким деякі приміщення (а саме підвал площею 29,2 кв.м та горище площею 368,5 кв.м) на Успенській, 17 перейшли до Геннадія Когана, який і так володіє більшістю квартир у будинку", - писало одеське видання Odessa media, звертаючи увагу на "конфлікт інтересів".

Потім суддя Федусик змінила прізвище на Літвінову.

У двох своїх деклараціях з 2010-их років суддя Літвінова, до того ж, зазначала значні суми грошей отримані від бізнесмена Геннадія Когана:

2016 рік - 960 тис. грн в якості подарунку, за що мала претензії від НАЗК,

2019 рік - 950 тис. грн позики.

Й щоразу від Когана.