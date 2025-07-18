Журналіст і військовий Сергій Єфремов зник безвісти на Луганщині

Про це повідомила шеф-редакторка "Ділової столиці" Ольга Сантаровіч на facebook.

"У ніч з 26 на 27 червня Сергій Єфремов зник безвісти на Луганщині. "Повернусь з виходу і буду проситись у Київ", - написав мені за кілька днів до того, через кілька днів після дня народження. Ми готувались до поганих новин з 2014-го, коли Сергій пішов добровольцем в "Айдар", готувались з лютого 2022-го, коли він знову добровольцем пішов на велику війну. Але ніколи насправді не були готові до поганих новин, бо як можна бути готовим втратити друга. Тому продовжуємо сподіватись на диво", - зазначила Сантаровіч.

На сайті "Ділової столиці" зазначається, що військовослужбовець народився і виріс на окупованій нині частині Донбасу. Працювати у ЗМІ почав у 2005 році. У 2014-2015 роках захищав Донбас у складі батальйону "Айдар", після чого повернувся до мирного життя та роботи в онлайн-виданнях.

"Сергій не вірив у бога, але ми замовимо молебень за нього і зберемось поговорити про різкого, саркастичного, щирого Фрема на початку серпня. Деталі напишу пізніше. Герої не зникають", - додала Сантаровіч.



Сергій Єфремов знову повернувся до війська на початку повномасштабного вторгнення.