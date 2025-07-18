Журналіст і військовий Сергій Єфремов зник безвісти на Луганщині
Журналіст і керівник відділу новин онлайн-медіа "Ділова столиця", який боронив Україну у лавах ЗСУ, у ніч із 26 на 27 червня зник безвісти під час виконання бойового завдання у Луганській області
Про це повідомила шеф-редакторка "Ділової столиці" Ольга Сантаровіч на facebook.
"У ніч з 26 на 27 червня Сергій Єфремов зник безвісти на Луганщині. "Повернусь з виходу і буду проситись у Київ", - написав мені за кілька днів до того, через кілька днів після дня народження. Ми готувались до поганих новин з 2014-го, коли Сергій пішов добровольцем в "Айдар", готувались з лютого 2022-го, коли він знову добровольцем пішов на велику війну. Але ніколи насправді не були готові до поганих новин, бо як можна бути готовим втратити друга. Тому продовжуємо сподіватись на диво", - зазначила Сантаровіч.
На сайті "Ділової столиці" зазначається, що військовослужбовець народився і виріс на окупованій нині частині Донбасу. Працювати у ЗМІ почав у 2005 році. У 2014-2015 роках захищав Донбас у складі батальйону "Айдар", після чого повернувся до мирного життя та роботи в онлайн-виданнях.
"Сергій не вірив у бога, але ми замовимо молебень за нього і зберемось поговорити про різкого, саркастичного, щирого Фрема на початку серпня. Деталі напишу пізніше. Герої не зникають", - додала Сантаровіч.
Сергій Єфремов знову повернувся до війська на початку повномасштабного вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе