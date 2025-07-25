"Злість треба випускати": ветеран і ведучий Жолоб про матюки на картонках під час акцій протесту
Коли накипіло - мовчати важко. У гучних словах на картонках чути не тільки злість, а й відчай, біль і прагнення справедливості. Іноді саме мат стає найбільш чесною формою протесту
Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран і ведучий програми "Без броні" на FM Галичина Андрій Жолоб.
"Бувши учасником Україна без Кучми, потім Помаранчевої революції, згодом Революції Гідності, а тепер і війни, матюки супроводжували мене протягом усього цього шляху.
У мене є колежанка, яка працює на дуже високому рівні як конферансьє, зокрема у Польщі. Вона веде камерні оркестри. І якось вона дуже влучно сказала: використання матюка, коли це справді доречно, коли він підкреслює сильну емоцію або гостру ситуацію - не сприймається як щось брутальне, брудне чи обсценне", - зазначив Жолоб.
За словами ветерана, говорити матом без потреби - це ідіотизм.
"Але щодо наших дітей із картонками - ситуація була така, що демонів треба було випустити, злість треба було вивільнити. І ця пара, до речі, прекрасно "сифонить" через матюки.
У мене є свій післявоєнний ПТСР. І він чудово знімається репетиціями та концертами, де я можу висловити все, що думаю про ситуацію в країні, ще й заспівати про це", - додав Жолоб.
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