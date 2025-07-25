Зеленський пояснив, що подав новий законопроєкт щодо НАБУ і САП, реагуючи на протести та вимоги суспільства

Про це він сказав на зустрічі з журналістами 24 липня, передає Суспільне.

"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально - реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди сказали: все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Ми відреагували", — сказав президент.

Він додав, що в новому законопроєкті є норми, які дозволяють захистити антикорупційні органи від російського впливу, зокрема системні перевірки співробітників, які мають родичів у Росії, на детекторі брехні.

Як передає hromadske, Зеленський також прокоментував те, чому закон 12414 не обговорювався з суспільством до підписання: "Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один — це питання війни. Найголовніша проблема — війна. Головний ворог — Росія".

Водночас президент на зустрічі з журналістами також сказав, що "важлива справедливість".

Крім того, Зеленський заперечив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефонувала йому щодо закону про НАБУ і САП.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн останніми днями. Усе, що про це писали, усе, що вона мені нібито говорила, — це фейк. Ми не мали розмови", — сказав президент.

Що передувало 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського. Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів. Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів. Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани. 24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП. Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.



