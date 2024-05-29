Зливи та грози: Наталка Діденко розповіла прогноз погоди на 30 травня

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що на заході та півночі України, а також на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Черкащині пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози та можливий шквальний вітер.

"І навіть іноді можлива короткочасні сильна злива - будьте обережними, не затримуйтеся під час грози під старими деревами, паркуйте з прицілом на прогноз свій автомобіль, через стрибки атмосферного тиску може бути ускладнення із тиском артеріальним, боліти голова, "крутити" ноги-руки тощо", - попередила синоптикиня.

Яка буде температура

За даними Діденко, у Львівській, Івано-франківській, Волинській, Рівненській, Закарпатській та Одеській областях очікується найнижча - протягом дня +20...+23 °C.

Водночас на сході України прогнозується +26...+30 °C. На решті території впродовж дня температура повітря становитиме +23...+27 °C.

Що чекати у Києві

У столиці 30 травня пройдуть періодичні дощі та прогримлять грози.

Повітря буде досить свіжим - близько +24 °C.