"Злякався вовків і виліз на дерево": порушник не дістався Молдови і здався прикордонникам
На Одещині чоловік намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, проте йому завадили вовки
Про це повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби.
"Я хочу здатися. Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків", - написав порушник на електронну адресу служби "Довіра".
У листі чоловік також вказав своє приблизне місце розташування. Прикордонники оперативно відреагували та затримали порушника.
У ДПСУ заявили, що коли вони знайшли чоловіка, той сидів на дереві, неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області. Порушник намагався незаконно потрапити у Молдову, проте йому завадили вовки.
"За спробу незаконного перетинання кордону, щодо затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справу направлено до суду", - йдеться у повідомленні.
- 18 лютого на Одещині прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків біля кордону з Молдовою.
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