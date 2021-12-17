Сутички з поліцією, фаєри, перекриття дороги: під Радою ФОПи вимагають захистити спрощене оподаткування

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Як пише Інтерфакс-Україна, на ділянці дороги між вулицями Липською та Шовковична перебувають майже тисяча людей із запаленими фаєрами. Фото з протесту опублікував нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.







Мітингувальники проводять акцію біля будівлі парламенту з самого ранку. За порядком слідкують кілька сотень правоохоронців, які періодично відтісняють учасників акції від перетину вулиць Грушевського та Шовковичної, щоб запобігти перекриттю руху транспорту.



Головна вимога протестувальників стосується ухвалення законопроекту № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.



На відео з Телеграм-каналу Гончаренка поліцейські схопили чоловіка та понесли його за руки і ноги.



Нагадаємо, 29 червня 2021 учасники #SaveФОП потрапили у сутичку з поліцією під Офісом президента.

4 грудня 2021 відбулися протести підприємців. Між ними та правоохоронцями виникли сутички.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb