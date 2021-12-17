Сутички з поліцією, фаєри, перекриття дороги: під Радою ФОПи вимагають захистити спрощене оподаткування
У п'ятницю, 17 грудня, представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Як пише Інтерфакс-Україна, на ділянці дороги між вулицями Липською та Шовковична перебувають майже тисяча людей із запаленими фаєрами. Фото з протесту опублікував нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.
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