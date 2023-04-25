"Ми — самиє бальшиє". Кількість мусульман у Москві якщо ще не перевищила кількість християн, то скоро, за утримання попередніх тенденцій у міграції та демографії, перевищить. І на відміну від номінальних православних московитів, мусульмани у Москві — активно практикуючі, що видно за їхніми святкуваннями.

За даними російської поліції, на Великдень (!) з 15 мільйонів населення Москви до храмів на службу приходять три-чотири сотні тисяч — менше, ніж 1/30-та частина! А Гундяєв торочить про "найбільшу митрополію"? Це колос на глиняних ногах!

Реально православні росіяни — переважно номінальні християни, і критика Заходу в устах Гундяєва — це критика самих себе.

Пияцтво, розбещеність, деградація сімейних стосунків, насильство та хамство — все це пороки, глибоко вкорінені в суспільстві Московії. Але Гундяєв подає це реально занепале і деградуюче суспільство як "богоносця" і "світоч християнства"

Цікаво — а всі вже забули, що ще чотири десятиліття тому на Московії релігія була офіційно закрита у гетто, процвітав державний атеїзм? І Гундяєв критикує Захід за безбожництво зі столиці недоімперії, яка спочатку "казенним православ’ям" довела християнство на своїй території до глибокої деградації, а потім ще 70 років гнало всяку релігію?!

Реверанси Гундяєва в бік Путіна — просто огидні.

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Він не дає наказів? Звісно, не дає. Занадто дрібний чиновник Гундяєв, щоби "лідер нації" йому особисто наказував. Для цього є профільні генерали ФСБ та чиновники зі Старої площі. Вони й дають накази.

Вільні вони? Острів свободи? Просто огидно. Пам’ятаєте епізод, коли на зустрічі зі Вселенським Патріархом у серпні 2018 р. Гундяєв брав стакан води? Він без дозволу державного охоронця навіть не міг обрати, який стакан взяти! І він каже про свободу?

Молитися треба за "Отєчєство і воінство", "за мірноє развітіє"? Можна на це сказати словами юродивого з "Бориса Годунова": "Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит!"

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Молитися треба за "Отєчєство і воінство", "за мірноє развітіє"? Можна на це сказати словами юродивого з "Бориса Годунова": "Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит!".

Сучасна Московія насправді стала певним прообразом царства антихриста. Де все перекручене: зло назване добром, кривавий тиран — вірним православним, агресивна імперія з морально деградованим суспільством — світочем миру та християнських цінностей.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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