Хтось памʼятає байку про хлібну чорнильницю, з якої Ілліч писав таємні листи молоком? А коли наглядачі приходили - "чорнильницю" ковтав.

Чи про зелену лампу, яку везли для нього аж у Шушенське?

Про мальчіша-кібальчіша, якого буржуіни замучили, коли зрадник видав його за "бочку варенья и корзину печенья"?

Або Павліка Морозова, якого родичі прибили після викриття батька-шкідника?

Більшовицька пропаганда старанно вибудовувала образ страждальців зі своїх поплічників та однодумців. "Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил…".

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Так само робила і пропаганда нацистів. Один Хорст Вессель чого вартий. "Kamʼraden, die Rotfront Und Reaktion erschossen, Marschier’n im Geist In unser’n Reihen mit", як же без них…

Та й взагалі, "страждання німецького народу", від яких нібито він був визволений нацистами, стали ідеологічним виправданням для всіх тиранічних заходів фюрера.

Якщо дивитися цілком формально, то і більшовики, і нацисти піддавалися і переслідуванням, і увʼязненню, і насильству з боку держави та опонентів. Ленін, Сталін, Гітлер були осуджені та відбували кримінальне покарання за політичну діяльність. Але хіба те, що вони робили до захоплення влади, їхні погляди та ідеї — не були приводом до суспільного опору? А те, до чого вони дійшли, захопивши владу — взагалі за межею розуміння…

Якщо дивитися цілком формально, то і більшовики, і нацисти піддавалися і переслідуванням, і увʼязненню, і насильству з боку держави та опонентів. Ленін, Сталін, Гітлер були осуджені та відбували кримінальне покарання за політичну діяльність.

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Але хіба те, що вони робили до захоплення влади, їхні погляди та ідеї — не були приводом до суспільного опору? А те, до чого вони дійшли, захопивши владу — взагалі за межею розуміння…

Коли "русскій мір" шукає страждальців у своїх рядах та у спротиві собі бачить утиски й гоніння — немає чому дивуватися.

Але щоби й надалі йти за ним та захищати його ідеї — після Бучі та Маріуполя, після всього того, що "русскій мір" вже приніс та далі несе — я не знаю, де треба згубити або розум, або совість.

Хоча зрозуміло, що значно простіше адептам "русского міра" ототожнювати себе з невинними страждальцями, ніж з мʼясниками Бучі та губителями Маріуполя, з Путіним та його прислужниками. І один одному переповідати-пересилати сучасні варіанти мальчіша-кібальчіша, якого мучають буржуіни прокляті…

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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