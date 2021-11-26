"Суцільна брехня": Ахметов про заяву Зеленського щодо держперевороту і втягування у нього бізнесмена
Бізнесмен Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту
Про це повідомив сайт Сьогодні.
"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент",- заявив Ахметов.
Він додав, що "захищатиме вільну Україну, економіку, демократію та свободу слова".
"Зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", – підсумував бізнесмен.
- Президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговроюється участь Ріната Ахметова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.99
Купівля 26.99Продаж 27.26
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.72
- Актуальне
- Важливе