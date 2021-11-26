"Суцільна брехня": Ахметов про заяву Зеленського щодо держперевороту і втягування у нього бізнесмена

Про це повідомив сайт Сьогодні.



"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент",- заявив Ахметов.



Він додав, що "захищатиме вільну Україну, економіку, демократію та свободу слова".



"Зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", – підсумував бізнесмен.

Президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговроюється участь Ріната Ахметова.