Суттєвого просування на Запорізькому напрямку окупанти не мають, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов повідомив, що попри активну роботу артилерії та авіації, окупанти суттєвих просувань на Запорізькому напрямку не мають
Про це він розповів в етері Еспресо
"На Запорізькому напрямку ворог активізував свої наступальні дії. Постійно працює їхня артилерія. Зараз дороги трішки промерзли, тому окупанти намагаються проводити наступальні дії за допомогою броньованої техніки й посунути сіру зону в наш бік. Окупанти не полишають спроб відбити позиції, які вони втратили. Тому зараз лінія фронту досить динамічна й не стоїть на місці", - розповів Денисов.
За словами Денисова, окупанти почали активніше застосовувати авіацію для підтримки артилерії
"Що стосується Роботиного, то там теж окупанти намагаються наступати. Їхня тактика полягає в тому, щоб спершу зрівняти все з землею. За рахунок артилерії їм більш-менш вдається рухатись. Також їхня авіація крайні 10 днів дуже активно їх підтримує. Втім, суттєвих просувань в них немає. Максимально вони можуть захопити якийсь опорний пункт", - додав він.
- Протягом минулої доби ЗСУ відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Також Сили оборони знищили 750 окупантів
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