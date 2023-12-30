Суттєвого просування на Запорізькому напрямку окупанти не мають, - боєць "Легіону Свободи" Денисов

Про це він розповів в етері Еспресо

"На Запорізькому напрямку ворог активізував свої наступальні дії. Постійно працює їхня артилерія. Зараз дороги трішки промерзли, тому окупанти намагаються проводити наступальні дії за допомогою броньованої техніки й посунути сіру зону в наш бік. Окупанти не полишають спроб відбити позиції, які вони втратили. Тому зараз лінія фронту досить динамічна й не стоїть на місці", - розповів Денисов.

За словами Денисова, окупанти почали активніше застосовувати авіацію для підтримки артилерії

"Що стосується Роботиного, то там теж окупанти намагаються наступати. Їхня тактика полягає в тому, щоб спершу зрівняти все з землею. За рахунок артилерії їм більш-менш вдається рухатись. Також їхня авіація крайні 10 днів дуже активно їх підтримує. Втім, суттєвих просувань в них немає. Максимально вони можуть захопити якийсь опорний пункт", - додав він.